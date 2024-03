Future Up: a transição energética começa na escola

É na transição energética que o mundo deposita a esperança de um planeta melhor, mais saudável e sustentável. Mas, para que tal seja possível, ninguém duvida que é necessário envolver a sociedade como um todo, a começar pelas escolas.

É precisamente por isso que a Fundação Galp volta a lançar, este ano, o Prémio Energy Up, destinado a galardoar projetos escolares, desenvolvidos por estudantes e professores, nas áreas do consumo energético eficiente ou da mobilidade sustentável. O primeiro prémio é a instalação de painéis solares na escola vencedora, no valor de 20 mil euros, com o potencial de permitir a poupança de cerca de mil euros mensais na fatura da eletricidade da escola.

As candidaturas ao Prémio Energy Up 2023/24 já estão abertas e os professores podem submeter os seus projetos até ao dia 12 de abril. Para se candidatarem, devem consultar o Regulamento e preencher o Formulário disponível em www.fundacaogalp.com. Entretanto, vão ainda decorrer sessões de esclarecimento sobre o Prémio, no dia 7 março, às 12h30, e no dia 12 de março, às 17h30.

Prémios ↓ Mostrar ↑ Esconder Primeiro Prémio -> 20 mil euros Instalação de painéis solares na escola vencedora, no valor de até 20 mil euros, que permitem uma poupança energética mensal de cerca de mil euros. Prémio para melhor projeto por nível de escolaridade -> 2 mil euros (1.º CEB; 2.º/3.º CEB; Ensino Secundário/Profissional) Prémio para o 2.º e 3.º lugares -> Mil euros cada (1.º CEB; 2.º/3.º CEB; Ensino Secundário/Profissional)

O Prémio Energy Up distingue as escolas nacionais (do continente e ilhas) que têm vindo a apostar na sustentabilidade energética da comunidade escolar, através de projetos desenvolvidos nos últimos cinco anos. Ou seja, podem participar escolas do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico (CEB), assim como do ensino secundário e profissional, que possuam projetos destinados a estimular, junto da respetiva comunidade educativa, um consumo mais eficiente da energia, através de soluções sustentáveis e inovadoras.

O Prémio Energy Up é uma competição promovida pela Fundação Galp e pela Galp Solar, com o apoio dos seus parceiros institucionais, nomeadamente, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a Agência para a Energia (ADENE), a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) e a Direção-Geral da Educação (DGE), tratando-se de uma medida financiada no âmbito do Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia, aprovado pela ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos.

Energy Up – Escolas cheias de energia, a bem da sustentabilidade

Enquanto parceira focada na transição energética, a Fundação Galp tem vindo a investir, desde 2010, na educação para a sustentabilidade dos mais novos. E isto porque acredita que a transição energética é uma oportunidade única para inovar e encontrar um equilíbrio entre as necessidades ambientais de hoje e as de amanhã.

O Future Up é um dos projetos que tem vindo a levar a cabo, envolvendo crianças e jovens, professores, voluntários e parceiros, com o objetivo de gerar impacto real positivo na sociedade em matérias relacionadas com a transição energética e a sustentabilidade.

Além do Prémio Energy Up, a iniciativa Future Up aposta fortemente na capacitação da comunidade escolar, nomeadamente, através das Aulas Energy Up, sendo que os professores podem inscrever a sua escola para que esta seja integrada no programa e beneficie do acesso a conteúdos e metodologias de trabalho, destinados a favorecer a mudança de comportamentos a bem do ambiente.

Future Up: escolas com energia desde 2010