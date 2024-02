Eduardo e Gonçalo, a questão central que empurra uma equipa (a crónica do Sporting-Sp. Braga)

Nenhum dos treinadores fez alterações ao intervalo e o Sp. Braga procurou pegar mais no jogo, ainda que a posse de bola tivesse poucas ou nenhumas consequências ofensivas. O Sporting ia gerindo a dinâmica sem grande velocidade, apresentando-se sempre à espera do adversário para depois explorar a profundidade e a transição mais rápida que procurava sempre a qualidade individual de Gyökeres.

Os jogadores minhotos revelavam uma ausência de entrosamento alarmante na dimensão atacante e os leões foram aproveitando para subir as linhas e travar ainda mais as parcas tentativas de ataque que iam surgindo. Rúben Amorim foi o primeiro a mexer, trocando Morita por Daniel Bragança à passagem da hora de jogo, e Nuno Santos teve a primeira oportunidade da segunda parte com um remate cruzado que passou pouco ao lado da baliza de Matheus (60′).

27.º ⚽ golo de Gyokeres esta época, o 16.º na Liga ???????? – é o melhor marcador da prova ⚠Gyokeres marca pelo 3.º jogo consecutivo (5 golos neste período) pic.twitter.com/kAmFLgKOHK — Playmaker (@playmaker_PT) February 11, 2024

O Sp. Braga teve as primeiras ocasiões de golo nesta fase, com Djaló a obrigar Adán a uma defesa atenta com um cabeceamento forte na sequência de um canto (62′) e a atirar ao lado praticamente isolado pouco depois (70′), e Artur Jorge tentou aproveitar o embalo ao lançar Joe Mendes e Cher Ndour — até porque o Sporting ia demonstrando um nervosismo defensivo que ainda não tinha surgido no jogo. Em dois minutos, porém, a equipa de Rúben Amorim acabou com o jogo.

Gyökeres foi o primeiro a aumentar a vantagem: Gonçalo Inácio descobriu Trincão na direita, o avançado soltou-se de dois adversários e cruzou para a área, onde o avançado fugiu à marcação e desviou para bater Matheus (71′). Logo depois, o mesmo Gonçalo Inácio colocou em Pote à entrada da grande área, com o avançado a assistir Daniel Bragança, que atirou de primeira e cruzado para carimbar a goleada (73′). Em resposta, Amorim tirou Quaresma e Pote e lançou Matheus Reis e Marcus Edwards para o último quarto de hora.

4.º ⚽golo de Nuno Santos esta época, o 2.º no campeonato ⚠Nuno Santos não marcava há 2 meses: a 9 de dezembro, marcou ao Vitória SC pic.twitter.com/J5TtIiz2iX — Playmaker (@playmaker_PT) February 11, 2024

Até ao fim, já com Paulinho e Esgaio também em campo, Nuno Santos ainda foi a tempo de fechar a goleada com uma trivela que não deu hipótese a Matheus (85′). O Sporting voltou a golear o Sp. Braga em Alvalade, vencendo os minhotos pela primeira vez na atual temporada, e regressou provisoriamente à liderança do Campeonato antes do jogo do Benfica. Num dia em que Gyökeres esteve abaixo do normal, Eduardo Quaresma e Gonçalo Inácio tornaram-se a questão central que alimentou a equipa: um estreou-se a marcar, o outro esteve nos dois golos que acabaram com o jogo.