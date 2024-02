Pode ser o maior evento desportivo dos EUA, mas o Super Bowl é também conhecido pela sua vertente de entretenimento, e esta vive-se sobretudo no intervalo da finalíssima da liga de futebol americano. O halftime show deste ano trouxe Usher de volta às bocas do mundo, numa altura em que lança um novo álbum, oito anos depois do último, “Hard II Love”. Ao cantor norte-americano não se juntou Taylor Swift — como muitos especulavam —, mas sim outros convidados de renome, entre eles, Alicia Keys.

Foi com um conjunto em tons creme da Dolce & Gabbana que Usher abriu o concerto no estádio Allegiate, em Las Vegas. Junto de dezenas de dançarinos, num cenário onde não faltava brilho, cor e plumas gigantes, o cantor norte-americano estreou-se no intervalo da Super com o tema “Caught Up”, de 2004, seguido de “U Don’t Have to Call”, de 2001.

De Usher, os holofotes rapidamente mudaram para Alicia Keys, a grande surpresa da noite. Num palco onde a cor vermelha predominava, a cantora de 43 anos surgiu ao piano a tocar o seu sucesso de 2003 “If I Ain’t Got You” antes de passar a um dueto com Usher, onde cantaram o também sucesso “My Boo”. A contrastar com o visual branco do cantor, Alicia Keys vestia um fato vermelho da Dolce & Gabbana, com brilhantes da cabeça aos pés, e uma capa que esvoaçava pelo palco. Quanto à maquilhagem, a cantora optou por manter a sua imagem de marca makeup-free.

Chocado com a entrada da Alicia Keys no Super Bowl. Ela cantou ‘My Boo’ com Usher. pic.twitter.com/QNdU8TItLe — ARTH (@anthunesarth) February 12, 2024

Os hits do início dos anos 2000 continuaram com “Confessions”, com Jermaine Dupri, “Let It Burn” e “U Got It Bad”. Mais tarde, foi a vez da cantora H.E.R subir ao palco de guitarra e com a música “Bad Girl”, deixando depois o cenário, ao qual Usher se juntou de patins e com um novo look azul e preto brilhante, também da Dolce & Gabbana.

Quase a fechar o concerto, a coreografia de patins levou-o a Lil Jon, que perguntou “Turn Down For What?”.

Com o público em alvoroço graças a este tema de sucesso — que fez toda a gente regressar a 2013 —, o final chegou com rapper Ludacris para gritar “Yeah!”.