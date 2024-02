Os protestos e manifestações continuam no Paquistão, depois de o partido do ex-primeiro-ministro Imran Khan e o partido de outro ex-primeiro-ministro, Nawaz Sharif, terem ambos declarado vitória nas eleições para a Assembleia Nacional do país, no dia 8 de fevereiro.

Embora ainda não sejam conhecidos os resultados finais — o que integra, aliás, a lista de motivos da contestação popular — são conhecidos 264 dos 266 mandatos. Os candidatos independentes, na sua maioria ligados ao partido de Imran Khan, o Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), obtiveram 101 lugares. A Liga Muçulmana do Paquistão (PML-N), apoiada pelo exército e encabeçada por Nawaz Sharif, conseguiu 75 mandatos, e o Partido Popular do Paquistão, o PPPP, consegiu 54 mandatos, indica a Comissão de Eleições do Paquistão.

De acordo com a Al Jazeera, o PML-N e o PPPP já estão em negociações para formar um governo de coligação. Contudo, o líder dos Populares, Bilawal Zardari — um ambicioso ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, com 35 anos — exige ser primeiro-ministro, algo que o septuagenário Sharif, que passou três vezes pelo cargo entre 1990 e 2017, não aceita.

