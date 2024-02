O vídeo de magia onde Carlos Moedas sai discretamente para fora de plano, rastejando de joelhos na calçada portuguesa, tornou-se viral depois de chegar às redes sociais, no domingo. Trata-se do mais famoso “truque” da dupla alemã Siegfried and Joy, que, para os seus 1,2 milhões de seguidores no Instagram, vestem fatos brilhantes enquanto seguram um pano dourado, atrás do qual fazem “aparecer” e “desaparecer” pessoas, animais e até marcos turísticos — Elevador da Bica incluído.

Entre 9 e 10 de fevereiro, estiveram no Teatro Ibérico, em Lisboa, a apresentar a digressão ibérica do espetáculo Las Vegas, com o qual também já passaram por Madrid, Barcelona e Maiorca. A 11 de fevereiro, seguiram para o Auditório CCOP, no Porto.

Foi precisamente a passagem do espetáculo pelo Teatro Ibérico que inspirou o tal post de Instagram, onde erguem o pano dourado para fazer “desaparecer” o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o mágico Luís de Matos e até o público na plateia (que, ao cair do pano, se virou coletivamente de costas para a câmara). Durante o dia, também já tinham passado pelo Elevador da Bica. Num vídeo acelerado, o elétrico sobe a rua, “evaporando-se” do campo de visão antes de o pano dourado cair sobre os carris.

Esta magia desconstruída em jeito de comédia tornou-os mundialmente famosos em 2022, depois de participarem na 17.ª temporada do America’s Got Talent, do canal de televisão norte-americano NBC. Não chegaram à final, mas conquistaram público e jurados pelo caminho, embora um implacável Simon Cowell os tenha considerado “irritantes” na primeira audição, no 5.º episódio da série. Mas Heidi Klum, Sofía Vergara e Howie Mandel deram-lhes o “sim”, garantindo uma passagem à próxima ronda. Foram eliminados do programa antes da semifinal.

Baseados em Berlim, também já tinham participado no talent show romeno iUmor. Pouco se sabe sobre os seus percursos profissionais ou vidas pessoais. Embora tenham conquistado notabilidade nas redes sociais, Siegfried and Joy mantêm-se relativamente desconhecidos. Numa rara entrevista ao site britânico To Do List London, contaram que, durante a pandemia, encontraram “uma nova forma de expressar a sua arte”, indo para a rua e tornando “todos os espaços públicos num palco”.

A dupla composta por Siegfried d’Amour e Joy Leslie foi fundada em 2016, de acordo com a Sueddeutsche Zeitung Magazin. “Sem datas de nascimento, sem informações biográficas e sem pistas sobre quem está realmente por detrás dos nomes”, lê-se. Já o nome artístico Siegfried and Joy é uma sátira dos famosos mágicos de Las Vegas Siegfried and Roy, também eles naturais da Alemanha, embora famosos pelas performances com animais selvagens em palco. Em 2003, Roy foi atacado por um tigre branco durante uma atuação.