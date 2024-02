O Presidente da República informa que recebeu a renúncia ao cargo de conselheiro de Estado do neurocientista António Damásio, “por razões pessoais”. Marcelo Rebelo de Sousa decidiu “designar para aquelas funções a maestrina Joana Carneiro”, lê-se na nota disponível no site presidencial.

Na sexta-feira o Expresso noticiou que há sete anos que o neurocientista não entrega a declaração de rendimentos a que é obrigado por lei, argumentando ter dupla nacionalidade e património no estrangeiro. Na quinta-feira, um acórdão do Tribunal Constitucional, a cujo teor o semanário teve acesso, determinava que António Damásio tinha mesmo que cumprir essa imposição legal.

Com a saída do cientista do Conselho de Estado e a entrada da maestrina, os cinco membros nomeados pelo Presidente da República são agora Leonor Beleza, Lídia Jorge, Joana Carneiro, António Lobo Xavier e Luís Marques Mendes.