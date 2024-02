A Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, defendeu esta quinta-feira o reforço da cooperação com Portugal, independentemente da formação política que vencer as eleições legislativas portuguesas de 10 de março.

“Nós gostaríamos que a relação com Portugal pudesse continuar, certamente que temos relações históricas com este país”, disse a porta-voz da Frelimo, Ludmila Maguni, em entrevista à Lusa.

Maguni afirmou que o Estado e os investidores portugueses têm em Moçambique lugar para continuarem a apostar em projetos sociais e económicos, visando ajudar no crescimento e desenvolvimento do país africano. “Que Portugal continue a abraçar projetos dentro de Moçambique, que faça o país crescer e desenvolver e que os laços de amizade continuem estreitados”, referiu.

Portugal vai ter eleições legislativas antecipadas em 10 de março de 2024, marcadas pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na sequência da demissão do primeiro-ministro, António Costa, em 7 de novembro, alvo de uma investigação do Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça.

A campanha eleitoral para as legislativas vai decorrer entre 25 de fevereiro e 08 de março.

Moçambique realiza eleições gerais em 09 de outubro deste ano, incluindo presidenciais, às quais já não pode concorrer o atual chefe de Estado e líder da Frelimo, Filipe Nyusi, por ter atingido o limite constitucional de dois mandatos.