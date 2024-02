A Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal deteve um homem de 32 anos, suspeito do homicídio de outro homem, ao qual terá administrado propositadamente uma dose excessiva de produto estupefaciente sintético, conhecido como GHB, foi esta quinta-feira anunciado.

Segundo um comunicado da PJ, o homem detido, que está “fortemente indiciado pela prática do crime de roubo, agravado pelo resultado morte“, terá administrado o produto estupefaciente sintético à vítima, de 27 anos, com a qual teria um relacionamento, com o objetivo de se apoderar dos seus bens.

A PJ, que na quarta-feira foi informada pela PSP da existência de um cadáver no interior de um prédio de habitação no concelho de Setúbal, concluiu que o crime teria ocorrido noutro local e, em poucas horas, deteve o presumível autor do homicídio.

Ainda de acordo com a PJ, o detido, que tem antecedentes por crimes de roubo e tráfico de estupefacientes, deverá ser esta quinta-feira presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.