A notícia foi avançada pelo próprio este sábado, através das suas redes sociais. O chef português Henrique Sá Pessoa prepara-se para abrir o seu primeiro espaço de restauração em solo norte-americano. Chama-se “Sereia”, está instalado em Coconut Grove, em Miami, e deverá abrir portas no próximo dia 1 de março, sendo já possível efetuar reserva nesta morada.

“Experimente os sabores da costa ibérica”, levanta um pouco do véu a página de Instagram da nova casa, desconhecendo-se ainda a carta, que deverá dar primazia ao marisco.

É em parceria com o grupo Sault Hospitality que o bi estrelado chef do Alma se lança nesta aventura num bairro conhecido pelos numerosos restaurantes e cafés, pouco depois de somar mais um triunfo fora de portas. Recorde-se que o ARCA, o restaurante de Sá Pessoa em Amesterdão, acaba de vencer o prémio de Melhor Sobremesa de 2024, uma distinção do Gault & Millau Guide.

Para Sá Pessoa, “Sereia” é um certo regresso aos EUA, ou pelos menos aos primórdios da sua formação, já que o chef tirou o curso de cozinha no Pennsylvania Institue of Culinary Arts na cidade de Pittsburgh. Depois desta fase, entre 1996 e 1997, a sua carreira profissional arrancou em Londres, no Park Lane Hotel, em Picadilly, onde permaneceu até finais de 1999 — e em julho de 2022, o chef anunciava nova aventura no estrangeiro, agora em Londres, onde imprimiu o seu cunho ao Joia, inserido na Battersea Power Station.

É também um reforço da incursão pelas iguarias do mar, potenciadas em maio do ano passado, por exemplo, quando fez regressar o clássico menu “Costa a Costa” ao seu Michelin em pleno Chiado.