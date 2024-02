A 74.ª edição do Festival de Berlim tem sido marcada pela política: Faixa de Gaza, Ucrânia, Irão, boicotes, cartas e até “passageiros” da passadeira vermelha com roupas alusivas aos deputados do partido de extrema direita alemã, AfD, que acabaram desconvidados do evento cinematográfico que decorre até ao próximo dia 25 de fevereiro. Mas, ao mesmo tempo, o cinema e o showbiz permitem sempre uma espécie de universo paralelo, e aqui a indústria norte-americana — e o respetivo star system — vai fazendo a sua performance, políticas à parte (ou nem por isso): Cillian Murphy, um dos prováveis vencedores da noite dos Óscares, veio até Berlim promover Small Things Like These, filme de abertura; e Kristen Stewart, que presidiu ao júri da Berlinale no ano passado e este ano, no mesmo mês em que protagoniza uma bombástica capa da Rolling Stone, vem defender mais um filme da A24: Love Lies Bleeding, segunda longa-metragem da britânica Rose Glass.

Já se sabe que a atriz norte-americana está a preparar um filme de sua autoria e que, ao mesmo tempo, trabalha noutro projeto, um sobre a escritora Susan Sontang, inspirado no livro Sontang: Her Life, de Ben Moser. E já se sabe também do impacto que a tal capa de revista, onde, sob o desíginio de “capa não censurada”, Kristen Stewart despertou ódios e amores, retomando uma guerra antiga com o putativo candidato republicano às eleições dos EUA, Donald Trump. O que não se sabia era como é que a atriz está a lidar com um 2024 em grande. E o que se ficou a perceber é que, apesar de Berlim quase exigir, como requisito, que as suas estrelas tomem uma posição sobre tudo e mais alguma coisa, há quem não vá por aí.

“Estava há muito tempo à espera desta conferência de imprensa para vos poder explicar o que tem acontecido depois da capa da Rolling Stone.” Em frente aos jornalistas, a atriz dá ares de quem conhece bem a casa e volta a um lugar onde já foi feliz. “Aqui é cool”, confessa. Menos quando as perguntas se viraram mais para a representatividade da comunidade LGBTQ. Nem toda a gente tem política na ponta da língua, mas este Love Lies Bleeding tem língua, sexo, violência e culturismo.

