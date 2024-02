A União Europeia (UE) vai financiar quatro novos projetos em Angola nos domínios da economia azul, economia circular, sociedade civil e justiça e governança avaliados em 90 milhões de euros, noticiou esta terça-feira a imprensa angolana.

Segundo a Rádio Nacional de Angola (RNA), a garantia de financiamento dos referidos projetos, no âmbito da cooperação entre a UE e Angola, foi apresentada pela embaixadora do União Europeia em Angola à saída de uma audiência com a presidente do parlamento angolano.

Rosário Bento Pais disse que abordou com Carolina Cerqueira o programa de cooperação com Angola. Segundo a agência de notícias Angola Press, a comissária da União Europeia para as Parcerias Internacionais, Jutta Urpilainen, que chega a Luanda na quarta-feira, vai assinar os acordos com o ministro do Planeamento angolano, Victor Hugo Guilherme.

“A comissária quando vier vai assinar com o senhor ministro (do Planeamento) quatro convenções de financiamento em quatro áreas que é a economia azul, economia circular, sociedade civil e justiça e governança num total de 90 milhões de euros“, disse a diplomata, citada pela RNA.

A Assembleia Paritária entre a Organização dos Estados da África, Caraíbas e Pacifico (OEACP) e a União Europeia, que decorre em Luanda, foi igualmente um dos pontos abordados na audiência.