Depois de um início de temporada muito instável e assombrado pela eliminação das competições europeias, o Manchester United chegava a este sábado vindo de cinco vitórias consecutivas e sem perder desde o final do ano passado. Ou seja, a atravessar um notório momento positivo e aproximar-se dos lugares de apuramento para a Liga dos Campeões.

Era nesse contexto que a equipa de Erik ten Hag recebia este sábado o Fulham de Marco Silva, que tinha alcançado apenas uma vitória nos últimos oito jogos. Os red devils entravam em campo depois do triunfo do Aston Villa contra o Nottingham Forest e antes de o Tottenham jogar e sabiam que tinham de conquistar três pontos para continuar na corrida pelos lugares europeus — mas o treinador neerlandês preferia sublinhar a confiança que a equipa tem adquirido nas últimas semanas.

“Estes resultados deixam-nos de bom humor, de bons espíritos. Mas cada jogo começa zero a zero e temos e compreender que temos de entrar no jogo de amanhã com este espírito, que temos de começar de novo e trazer a exibição certa para jogar ao mais alto nível. Cooperar e colocar as bancadas do nosso lado. Se assim for, acho que estamos e poderemos estar confiantes, colocar as nossas estruturas em jogo. A partir daí, só temos de marcar e ganhar o jogo”, disse Ten Hag na antevisão da partida.

Assim, em Old Trafford, o treinador neerlandês não contava com o lesionado Højlund e lançava Rashford como referência ofensiva, apostando em Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho e no jovem Omari Forson no apoio ao avançado inglês, enquanto que Diogo Dalot também era titular na direita da defesa. Do outro lado, Marco Silva não tinha João Palhinha, que estava suspenso por acumulação de cartões amarelos.

O Fulham abriu o marcador já na segunda parte, com Calvin Bassey a inaugurar o marcador (65′), e Harry Maguire empatou já à beira do apito final e numa recarga na sequência de um cruzamento de Bruno Fernandes na esquerda (89′). Aos sete minutos de descontos, porém, Alex Iwobi despejou um autêntico balde de água fria em Old Trafford: recebeu tombado na esquerda, atirou em jeito para a baliza e André Onana ficou pregado ao relvado (90+7′).

Com esta derrota, o Manchester United perdeu pela primeira vez em 2024 e ficou desde já a oito pontos do quarto lugar do Aston Villa, correndo o risco de ficar também a seis do Tottenham de os spurs ganharem na atual jornada.