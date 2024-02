O Boavista vai enfrentar “diversos problemas” na receção ao Sporting de Braga, na segunda-feira, da 23.ª jornada da I Liga de futebol, alertou este domingo o treinador Ricardo Paiva, indiferente face à recente queda dos minhotos da Liga Europa.

“Ao contrário daquilo que se possa querer fazer ver, julgo que essa questão europeia não vai ser um problema adicional para uma equipa com as soluções do nível do adversário. Também vimos de um resultado menos positivo. Importa ser iguais a nós mesmos, ter a concentração no limite e estar focados nas nossas missões, porque teremos uma tarefa muito difícil frente a um adversário forte”, vincou o técnico, em conferência de imprensa.

O Boavista voltou às derrotas na ronda anterior do campeonato, ao perder no terreno do então lanterna-vermelha Desportivo de Chaves (1-2), enquanto o Sporting de Braga foi eliminado da Liga Europa na quinta-feira, apesar de se impor no Azerbaijão ao Qarabag (3-2, após prolongamento), na segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final.

“Esperamos um opositor forte. Eles têm o terceiro melhor ataque do campeonato e uma equipa com variadas soluções, que nos causará problemas para os quais nos tentamos prevenir esta semana. Debilidade defensiva do Sporting de Braga? O compromisso e a seriedade serão as chaves para estarmos alerta em relação às dificuldades que nos vão surgir e procurarmos explorar ofensivamente algumas questões no adversário”, sugeriu.

Os axadrezados impuseram dois empates nas últimas duas receções aos arsenalistas para a I Liga e pretendem agora reagir à 10.ª derrota consentida esta época, numa altura em que somam provisoriamente seis pontos de vantagem face à zona de despromoção.

Ricardo Paiva lamentou que o conjunto do Bessa tenha “pagado caro” pelo “relaxamento inconsciente” em Chaves, onde alinhou em superioridade numérica na última meia hora, após cartão vermelho direto a Carraça, mas permitiu que os flavienses lograssem o 2-1.

“Por vezes, incorremos nesse erro de acharmos que os jogos são mais fáceis ou difíceis antes de se iniciarem. No entanto, as equipas colocam problemas diferentes e há várias situações que ocorrem ao longo da semana e incidências no jogo que tornam os duelos mais ou menos difíceis. É muito complicado encontrarmos uma razão específica [para a irregularidade de resultados], mas essa questão da concentração é uma delas”, avaliou.

Chidozie reintegrou os trabalhos na terça-feira, após ter ficado na Nigéria a recuperar de malária, doença que contraiu no dia da final da Taça das Nações Africanas (CAN2023) perdida pelas ‘super águias’, treinadas por José Peseiro, com a anfitriã Costa do Marfim.

Pedro Malheiro está suspenso, após ter preenchido uma série de cinco cartões amarelos no último duelo, enquanto César, Luís Pires, Júlio Dabó e Luís Santos estão lesionados.

Ricardo Paiva aproveitou ainda a ocasião para endereçar uma mensagem ao avançado hondurenho Alberth Elis, que representou os axadrezados em 2020/21 e está em coma induzido devido a um traumatismo cranio-encefálico sofrido no sábado, na sequência de um choque de cabeças na vitória do Bordéus sobre o Guingamp, para a II Liga francesa.

“Deixo-lhe uma palavra de força em nome do Boavista e desejo-lhe as rápidas melhoras. Estamos com ele e a torcer para que rapidamente recupere e volte aos relvados”, disse.

O Boavista, 12.º classificado, com 24 pontos, receberá o Sporting de Braga, quarto, com 43, na segunda-feira, às 20h15, no Estádio do Bessa, no Porto, no duelo de conclusão da 23.ª ronda do campeonato, sob arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto.