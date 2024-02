Em atualização

O que começou por ser um protesto ruidoso de cerca de três centenas de tratores em direção a Bruxelas — onde decorrerá a reunião dos ministros da Agricultura da União Europeia (UE) pelas 10h — com tratores a bloquear estradas, evoluiu esta manhã para uma manifestação que está a causar o caos na capital belga com muitos momentos de tensão.

Por volta das 9h locais os agricultores europeus, onde se inclui uma delegação da Confederação de Agricultores Portugueses, já tinham chegado à rua de la Loi, na zona conhecida como o Bairro Europeu de Bruxelas, onde se localizam os edifícios da União Europeia. Incêndios foram ateados em pneus, fardos de palha e caixotes do lixo. A polícia de choque belga, que tem sido alvo de estrume lançado pelos manifestantes, montou uma barricada tentando dispersá-los com canhões de água, enquanto tentava conter o fogo. Mas não foi suficiente, os manifestantes conseguiram passar a barreira e há quem lance combustível.

Até ao momento não houve confrontos mas ainda não chegaram todos: as forças de segurança de Bruxelas esperam que se juntem ao protesto outras centenas de tratores ainda esta manhã, segundo o jornal Le Soir.

O objetivo dos agricultores é chegar à rotunda Schuman, que fica mais próxima das instituições europeias.

Palavras de ordem como “é preciso ordenhar a vaca, não o agricultor”, leem-se nos cartazes colocados na frente dos tratores dos agricultores em luta. Entre as centenas de presentes destaca-se a cor amarela das bandeiras de uma das principais confederações sindicais agrícolas italianas, a Coldiretti e a presença dos agricultores da cidade belga de Namur.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os ministros da Agricultura da União Europeia (UE) reúnem-se esta segunda-feira, em Bruxelas, para analisar as medidas de ajuda aos agricultores, na qual participa uma delegação da CAP.

Os ministros irão debater as propostas da Comissão Europeia para ajudar o setor agrícola em crise, bem como as várias medidas nacionais adotadas para responder às preocupações do setor, que se tem manifestado nas últimas semanas em vários Estados-membros, incluindo Portugal.

Os agricultores queixam-se, nomeadamente, do excesso de burocracia para aceder aos apoios da UE, do custo de vida e dos combustíveis e da discrepância dos preços no produtor e consumidor.

Na reunião do Conselho, em que Portugal está representado pela ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, vai ser discutida situação, sendo que o executivo comunitário já anunciou a simplificação de regras da Política Agrícola Comum, como as dos controlos agrícolas, e avançar com um inquérito online, entre março e maio, para ouvir as queixas do setor.

Bruxelas propõe, nomeadamente, a simplificação de regras da PAC, como alguns requisitos de condicionalidade que os agricultores da UE têm de cumprir e a isenção das pequenas explorações agrícolas, com menos de dez hectares, dos controlos relacionados com o cumprimento destes requisitos.