O Centro de Saúde de Óbidos vai reabrir na sexta-feira, após uma requalificação de mais de meio milhão de euros financiados Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), informou a Unidade Local de Saúde (ULS) do Oeste.

O Centro de Saúde “funcionará todos os dias úteis entre as 08h00 e as 18h00” e, segundo o Conselho de Administração da ULS do Oeste, “dará resposta aos utentes inscritos em Óbidos [no distrito de Leiria], no âmbito dos cuidados de saúde primários”.

Em comunicado, a ULS do Oeste informa que a resposta inclui as valências de saúde materna, saúde infantil, planeamento familiar, medicina dentária, higiene oral, nutrição, psicologia e serviço social.

“Numa perspetiva de trabalho complementar e em rede, encontram-se também sediadas neste edifício as respostas na comunidade e saúde pública”, pode ler-se num comunicado enviado esta quarta-feira.

O renovado edifício foi inaugurado em janeiro, no âmbito das comemorações do Feriado Municipal da vila, tendo na altura o presidente da autarquia, Filipe Daniel (PSD), afirmado que, apesar de passar a contar com “uma infraestrutura com todas as condições”, o concelho iria continuar a debater-se com “um número insuficiente de médicos” porque são necessários “sete médicos de família para os cerca de 7.800 utentes inscritos” e tem no ativo apenas uma médica, que poderá reformar-se este ano.

Questionado esta quarta-feira pela Agência Lusa, o conselho de administração precisou que o Centro de Saúde de Óbidos contará com “quatro médicos e com mais 17 profissionais de diversas áreas tais como: elementos de Enfermagem, de Saúde Oral, de Serviço Social, de Psicologia, de Saúde Ambiental e de Saúde Pública e ainda Assistentes Técnicos”.

Entre os serviços que constituem esta Unidade, estão incluídos a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Óbidos, a Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP) Oeste Norte, a Saúde Pública e a Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) Caldas da Rainha/Óbidos, esclareceu ainda a administração.

Depois de quatro décadas sem qualquer intervenção, o Centro de Saúde de Óbidos foi alvo de obras de requalificação, no valor de 516 mil euros, um investimento financiado pelo PRR.

A intervenção contemplou a substituição integral de todas as redes de águas, esgotos, eletricidade, telecomunicações e segurança contra incêndio, bem como das caixilharias exteriores e interiores.

Incluiu ainda a substituição do revestimento da cobertura de chapas de fibrocimento por painéis ‘sandwich’ e da sinalética do edifício.

Foi dotado de uma nova instalação de ANAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) e um sistema de isolamento térmico pelo exterior, “melhorando o conforto térmico, a qualidade do ar interior e a eficiência energética”, pode ler-se no comunicado em que a administração se congratula pela reabilitação e reabertura do equipamento “dotado de mais valências e melhores condições de conforto, permitindo beneficiar o atendimento dos seus utentes e a atividade dos seus profissionais”.

A Unidade Local de Saúde do Oeste agrega, desde 1 de janeiro de 2024, numa única entidade, o Centro Hospitalar do Oeste (CHO) e o Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) do Oeste Norte e Sul.

Integra os concelhos de Caldas da Rainha, Óbidos, Bombarral, Peniche (ACES Oeste Norte), Lourinhã, Cadaval, Torres Vedras e Sobral Monte Agraço (ACES Oeste Sul).

A população residente da área geográfica de influência direta da ULS do Oeste é de 235.231 residentes, distribuídos por aproximadamente 1.348 km².