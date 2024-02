Um homem morreu esta quarta-feira à tarde após alegadamente ter caído no convés do navio em que seguia a bordo, no porto de Lisboa, informou a Autoridade Marítima Nacional.

Em comunicado, a autoridade marítima explicou que recebeu informação, pelas 14h25, “que uma pessoa se encontrava inanimada após alegadamente ter sofrido uma queda no convés do navio em que seguia a bordo”.

Na sequência do alerta, deslocaram-se de imediato para o local elementos do comando-local da Polícia Marítima de Lisboa, bem como do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e dos Bombeiros Voluntários do Dafundo.

Segundo a nota, “o óbito foi declarado no local” pelo médico do INEM e o corpo transportado pelos bombeiros para o Instituto de Medicina Legal de Lisboa, após autorização do Ministério Público.

O comando-local da Polícia Marítima de Lisboa tomou conta da ocorrência e o Gabinete de Psicologia desta força policial “foi ativado e encontra-se a prestar apoio aos familiares da vítima”, de nacionalidade cabo-verdiana.