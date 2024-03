As estradas de acesso à Torre no maciço central da serra da Estrela estão encerradas ao trânsito desde as 18h00 desta sexta-feira devido à queda de neve, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, estão encerrados os troços número 11 (Piornos — Torre), número 12 (Torre — Torre) e número 13 (Torre — Lagoa Comprida).

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu esta sexta-feira um aviso à população face às previsões de mau tempo nas próximas 48 horas, com vento forte, agitação marítima e queda de neve.

Com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a ANEPC emitiu um comunicado para que a população adote medidas preventivas para evitar acidentes.

O IPMA prevê vento forte, mais intenso no litoral oeste e nas terras altas, com rajadas até 95 quilómetros por hora, agitação marítima forte na costa ocidental e queda de neve nas terras altas do norte e centro, acima dos 1.400/1.600 metros durante a noite e madrugada de sábado, descendo a cota até aos 700/900 metros a partir da tarde.