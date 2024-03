Os socialistas da União Europeia (UE), incluindo Olaf Scholz, António Costa e Pedro Sánchez, decidem este sábado, em Roma, a nomeação de Nicolas Schmit para candidato à presidência da Comissão Europeia na próxima legislatura.

Com Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia em exercício, já na corrida, os socialistas organizaram um congresso na capital italiana para escolher o luxemburguês Nicolas Schmit, que é o comissário para o Emprego e Direitos Sociais, como candidato do Partido Socialista Europeu (PES).

O primeiro-ministro demissionário e antigo secretário-geral do PS, António Costa, vai intervir pouco depois da cerimónia de abertura do congresso, prevista para perto das 09:00 locais (08:00 em Lisboa).

Participam ainda os primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez (que é também secretário-geral do PSOE), e os homólogos da Alemanha, Olaf Scholz, e da Dinamarca, Mette Frederiksen.

O presidente do PES e antigo primeiro-ministro da Suécia, Stefan Löfven, e a presidente dos Socialistas & Democratas no PE, Iratxe García Pérez, também estão presentes no congresso de Roma.

Schmit anunciou em janeiro que queria ser o candidato da família política de que também faz parte o PS nas eleições europeias de junho, que decidirão não só a composição do Parlamento Europeu na próxima legislatura, mas também a do executivo comunitário.

A Comissão Europeia é hoje encabeçada por von der Leyen, do Partido Popular Europeu (PPE), e que previsivelmente vai ser a “Spitzenkandidaten” daquele grupo político, a que pertencem PSD e CDS-PP.