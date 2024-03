O casal de espanhóis que foi atacado em Jharkhand, na Índia, recebeu esta segunda-feira uma indemnização de um milhão de rúpias, o equivalente a 11.115 euros. Vicente, de 63 anos, e Fernanda, de 28 anos, estavam a percorrer vários países da Ásia de mota quando foram atacados na sexta-feira, enquanto acampavam no distrito de Dumka.

A dupla foi surpreendida por um grupo de homens. O espanhol foi agredido e a mulher, natural do Brasil mas com nacionalidade espanhola, foi separada do marido e violada por vários homens. Além da agressão sexual, Fernanda ficou com hematomas na cara e uma costela partida.

Com toda a atenção que está a ser dada ao caso, o governo de Jharkhand, onde aconteceu o ataque, decidiu avançar com uma indemnização. “Demos uma compensação de um milhão de rupias ao marido”, disse Anjaneyulu Dodde, comissário adjunto do distrito de Dumka à imprensa local, em declarações citadas pela agência espanhola Efe. “Estamos a fazer uma investigação exaustiva e tentamos garantir um julgamento e uma condenação rápida.”

A entrega da indemnização foi feita na Casa de Segurança do governo espanhol, em Dumka, para onde o casal espanhol foi transferido no sábado, após o ataque. Fernanda e Vicente estão ainda na Índia, enquanto decorrem as primeiras etapas da investigação.

De acordo com a Efe, Vicente agradeceu a indemnização e referiu “que a polícia está a investigar rapidamente”. Na segunda-feira, foi noticiado que já tinham sido detidas homens suspeitos do ataque, com idades entre os 20 e os 30 anos. Esta terça, Pitamber Singh Kherwar, superintendente da polícia, disse à agência Efe que foram detidos mais quatro homens. “Foram detidos todos os envolvidos no caso.”

O casal partilhava nas redes sociais vários pontos da viagem e era frequente gravarem pequenos vídeos. Algumas das imagens ajudaram a identificar os alegados agressores. “Dois deles foram identificados porque os tínhamos gravado”, explicou Vicente ao El Mundo. “Quando chegamos a uma zona onde acampamos, os aldeões costumam sair porque têm curiosidade, não estávamos numa zona nada turística.”

“Estamos habituados a atenção nos locais rurais que visitamos. Para ter conteúdo para as redes, gravávamos vários vídeos da chegada a Dumka. Em dois dos vídeos está pelo menos um dos rapazes que nos atacou. Noutro vídeo também identificámos um porque reparámos que era a mesma roupa usada por um dos violadores”, explicou ao jornal espanhol.

A lei indiana prevê penas duras para os casos de violação, refere o El País, e normalmente sem a possibilidade de fiança. De acordo com o código penal da Índia, uma violação poderá representar até dez anos de prisão, enquanto uma violação em grupo é um crime ainda mais gravoso, com a possibilidade de prisão perpétua.

O casal de espanhóis começou a viagem há vários meses – começaram no Afeganistão e planeavam terminar a viagem na Nova Zelândia. Após o ataque, só pensam em regressar a casa. Está previsto que o casal parta da Índia de mota esta quarta-feira e que passe ainda pelo Nepal.

“Só pensamos em voltar a Espanha e Catmandu [capital do Nepal] é a cidade que nos fica mais perto e que tem um aeroporto internacional”, explicou a dupla. “Saindo cedo, conseguimos chegar à fronteira a tempo de dormir. E logo no dia a seguir chegar a Catmandu e apanhar um avião para Madrid”, detalhou o casal.