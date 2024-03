As obras do novo bloco de partos do Hospital de Santa Maria estarão concluídas em junho, três meses após o previsto, e a maternidade deve entrar em funcionamento ainda durante o verão, avançou esta quarta-feira à Lusa a instituição.

“As obras para construção da nova Maternidade Luís Mendes da Graça decorrem a bom ritmo, tendo o calendário de execução dos trabalhos sido adaptado em função dos prazos processuais inerentes ao visto prévio do Tribunal de Contas, emitido em setembro de 2023”, refere a Unidade Local de Saúde (ULS) Santa Maria numa resposta escrita à agência Lusa.

Segundo a ULS Santa Maria, “a maternidade deve entrar em funcionamento ainda durante o verão, após os necessários trabalhos de instalação e preparação das estruturas”.

Entretanto, com o fim do protocolo de colaboração na área da Obstetrícia, estabelecido entre o então Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte (CHULN) e o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, a 01 de Janeiro de 2024, os especialistas do Hospital Santa Maria deixaram de prestar serviço no Hospital São Francisco Xavier.

“A partir dessa data, e no âmbito da operação ‘Nascer em Segurança no SNS, da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, as equipas do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Unidade Local de Saúde de Santa Maria passaram a assegurar no Hospital de Santa Maria a urgência metropolitana de Ginecologia da região de Lisboa e Vale do Tejo e os seus médicos reforçaram as escalas da urgência de Ginecologia/Obstetrícia do Hospital Beatriz Ângelo”, adianta.

A instituição salienta que se trata de “um projeto estratégico para a ULS Santa Maria e para toda a região sul do país, que passará a deter a maior e mais diferenciada maternidade do país, no Hospital de Santa Maria“.

Com a nova maternidade será reforçada a capacidade de resposta à mulher grávida, ao recém-nascido, acompanhantes e profissionais de saúde.

“Será uma aposta estrutural na qualidade, segurança e humanização de cuidados, com a remodelação da urgência de obstetrícia e ginecologia e a construção de 12 novos quartos de parto, dois blocos operatórios e uma sala de observações, num total de cerca de 1.000 m2 quadrados de área nova a ser construída”, realça a ULS Santa Maria.

Orçadas em cerca de seis milhões de euros, as obras começaram em agosto de 2023 com os trabalhos preparatórios que levaram ao encerramento das instalações para se poder estar em segurança a esvaziar os espaços e a desinstalar os equipamentos clínicos.

Os trabalhos físicos nos serviços a serem remodelados, nomeadamente a urgência de Obstetrícia e o antigo bloco de partos, arrancaram depois que o CHULN teve o visto prévio do Tribunal de Contas, datado de 15 de setembro.