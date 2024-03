Jane Fonda, Julianne Moore, Emma Thompson ou Michael Douglas são alguns dos atores que assinaram uma carta aberta, publicada esta quarta-feira, pedindo aos líderes mundiais o desarmamento nuclear.

“Como artistas e defensores, queremos erguer as nossas vozes para lembrar às pessoas que, embora Oppenheimer seja história, as armas nucleares não são”, lê-se na carta, publicada online e no jornal L.A. Times. “Para proteger as nossas famílias, as nossas comunidades e o nosso mundo, temos de exigir que os líderes mundiais trabalhem para que as armas nucleares passem à história — e construam um futuro mais risonho”, continuam.

O filme do realizador Christopher Nolan, Oppenheimer (2023), sobre J. Robert Oppenheimer, o homem que criou a bomba atómica durante a Segunda Guerra Mundial e alertou para a sua ameaça para a humanidade, é um dos favoritos aos Óscares que acontecem este domingo. Concorre a 13 estatuetas.

A campanha “Make Nukes History”, da Nuclear Threat Initiative, um think thank norte-americano, utiliza o filme de Hollywood como bandeira, com cartazes nas ruas de Los Angeles com a frase: “Oppenheimer começou, nós podemos acabar”.

“Atualmente, existem 13.000 armas nucleares na posse de nove países. Algumas são 80 vezes mais potentes do que as que destruíram Hiroshima e Nagasaki em 1945”, consta no texto, que surge apenas dias depois de Vladimir Putin ter feito repetidas ameaças ao Ocidente com um “ataque nuclear” se atacarem Rússia. No mesmo dia em que a carta foi publicada, o presidente da Rússia recordou que o país é um dos líderes no domínio nuclear.

Entre os signatários da carta aberta estão não só figuras ligadas à sétima arte, como Jane Fonda, Michael Douglas, Viggo Mortensen, Emma Thompson, Ellen Burstyn e Lily Tomlin, mas também artistas como Annie Lennox, Graham Nash e Jackson Browne. Também entre os signatários está o neto de Oppenheimer, Charles Oppenheimer. Do elenco do filme de Christopher Nolan, apenas os atores Matthew Modine e Tony Goldwyn, e a figurinista Ellen Mirojnick assinaram o documento.