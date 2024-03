A polícia espanhola descobriu um gangue criminoso que terá forjado e distribuído obras de Banksy, conhecido artista de rua britânico, que acabaram vendidas em todo o mundo por 1.500 euros cada. Quatro pessoas estão a ser investigadas por fraude e crimes contra a propriedade intelectual depois de terem sido detidas.

Segundo a polícia regional da Catalunha, citada pelo The Times, as falsificações foram feitas na zona de Saragoça, no nordeste de Espanha. Foi naquela cidade que os quatro suspeitos foram detidos. As autoridades suspeitam que a quadrilha vendeu, pelo menos, 25 obras feitas com tinta spray sobre cartão em lojas especializadas, locais de leilão e online, vendendo para Alemanha, Escócia, Espanha e Estados Unidos.

A venda ilegal das obras de Banksy foi detetada em julho do ano passado, com a polícia a localizá-las em plataformas online, leilões e antiquários. No mês seguinte, as autoridades ficaram as primeiras vistorias e apreenderam nove obras, que terão sido vendidas por 1.500 euros cada. Em dezembro a polícia descobriu a sua oficina em Saragoça, onde “jovens seguidores da arte urbana de Banksy que tinham problemas económicos criaram as obras”.

O gangue falsificou certificados alegando que as obras tinham sido criadas por Banksy através de um projeto seu, intitulado de Dismaland, exposição que lembrava um parque temática sombrio criado em 2015 em Bristol, escreve o The Guardian. A investigação continua em aberto e as autoridades não descartam mais detenções.