As ocorrências criminais nas escolas aumentaram cerca de 9% no último ano letivo, totalizando 3.824, sendo as ofensas corporais, injúrias e ameaças os crimes que mais aumentaram e os mais predominantes, revelou esta quinta-feira a Polícia de Segurança Pública.

Num comunicado para divulgar o relatório da Escola Segura do ano letivo 2022/2023, a PSP dá conta de que registou 3.824 ocorrências, sendo 2.708 de natureza criminal e 1.115 não criminais, tendo a maior parte ocorrido no interior das escolas, contra um total de 3.525 ocorrências, 2.444 das quais criminais e 1.081 de natureza não criminal no ano letivo 2021/2022.

“Se analisarmos os dados existentes desde o ano letivo de 2013/2014, verificamos que a média do número de ocorrências, em contexto escolar, na última década é de 4.570 (3.074 ocorrências criminais e 1.496 não criminais). Isto significa que, apesar do número de ocorrências ter aumentado no último ano letivo, continua a ser significativamente inferior à média dos últimos 10 anos“, realça aquela força de segurança.

A PSP esclarece que no último ano letivo foram contabilizados 3.110 crimes, uma vez que na mesma ocorrência pode verificar-se mais do que um crime, enquanto no ano letivo 2021/2022 registaram-se 2.852 crimes, um aumento de 9% das ocorrências criminais ocorridas no âmbito do Programa Escola Segura (PES).

A polícia sublinha que se manteve, no ano letivo 2022/2023, a tendência de predominância dos crimes de ofensas corporais e de injúrias e ameaças, que representam um aumento de 5,5% e 9,6% em comparação com o ano letivo anterior.

Segundo a PSP, foram registados no último ano letivo 1.237 crimes de ofensas corporais, 825 de injúrias e ameaças, 368 de furto, 137 de vandalismo e dano, 87 de ofensas sexuais, 82 de roubo, 34 de posse e uso de arma e 28 de tráfico de droga.

Esta força de segurança indica que as 34 ocorrências de posse e uso de arma envolveram 35 armas, designadamente uma com arma de fogo e 27 com armas brancas e sete com armas “de outras tipologias”, traduzindo-se num decréscimo de 55,8% em comparação com o ano letivo 2021/2022, quando foram registados 77 crimes deste tipo que envolveram 80 armas.

A PSP refere ainda que no ano letivo 2022/2023 realizou 9.942 ações de sensibilização que contaram com a participação de 385.163 alunos, tendo sido abordados temas como bullying e cyberbullying, prevenção e segurança rodoviária, segurança infantil, utilização segura das novas tecnologias, violência doméstica e no namoro, álcool e drogas.

O Programa Escola Segura tem como principal objetivo garantir a segurança do meio escolar e da sua envolvente, prevenir comportamentos de risco e reduzir atos potenciadores de insegurança em ambiente escolar. No ano letivo de 2022/2023, a PSP foi responsável, nos centros urbanos, pela segurança de 3.149 estabelecimentos de ensino, 150.000 pessoas do pessoal docente e não docente e cerca de 862.700 alunos.

Atualmente existem 361 polícias afetos às Equipas do Programa Escola Segura.