Da'Vine Joy Randolph: o dia seguinte para a Melhor Atriz Secundária

Era suposto estar a viver o momento mais empolgante da carreira, ao interpretar um dos papéis principais da produção de Ghost na Broadway, mas as coisas não estavam a correr como Da’Vine Joy Randolph tinha sonhado. Tinha perdido a voz e não conseguia, de forma nenhuma, voltar a tê-la a 100%. Sentia-se deprimida, perdida e uma piada de mau gosto. Certo dia desse ano de 2012, entrou num café banal da rua 49, em Nova Iorque. “Estava tão perdida nos meus pensamentos que não percebi que o Al Pacino estava a três mesas de distância. Ao longo da refeição os nossos olhos cruzavam-se, acenávamos educadamente e voltávamos aos nossos pensamentos”, contou numa publicação que fez no Instagram no final de 2019.

Quando estava de saída, o ator veterano convidou-a a sentar-se na mesa dele e ouviu as preocupações dela como “um velho amigo”. Depois, disse-lhe: “Ao subirmos a escada desta coisa a que chamamos vida, temos visibilidade do que está no horizonte. […] Vais perder pessoas e coisas pelo caminho e dói, mas é assim mesmo. Mas, a beleza é que, enquanto estás na escada, o real vai sempre reconhecer o real e vai alinhar-te com as pessoas e as oportunidades certas”.

12 anos depois, tudo parece estar alinhado para a atriz de 37 anos, que acaba de vencer o Óscar de Melhor Atriz Secundária graças à interpretação de Mary Lamb em Os Excluídos.

É vista como a revelação do ano, mas já anda no meio há mais de uma década e no currículo tem vários projetos conhecidos. Antes de percorrer a lista, é preciso esclarecer a forma correta de pronunciar o nome dela. Da’Vine (lê-se “deiváine”) Joy Randolph foi assim batizada pelos pais, Joyce e Michael, por ter sido uma “divine joy (alegria divina)” o seu nascimento a 21 de maio de 1986 — há sete anos que o casal tentava ter filhos.

Cresceu em Mount Airy, Filadélfia, onde brincava na rua a toda a hora, como qualquer miúdo dos anos 90. “Havia uma carrinha de gelados que passava por lá. Tinha uns granizados e uns pretzels de queijo muito bons. Mas, problema: passava sempre por volta das 17h, antes do jantar. Era o maior pesadelo dos pais”, recordou numa entrevista à Phily Mag.

Adorava ir a museus, como o Art Museum e o Please Touch Museum, e, apesar de viver agora em Los Angeles, continua a ir a casa durante as épocas festivas para estar com a família (tem também uma irmã mais nova) e a ser a adepta dos Eagles (equipa de futebol americano).

Queria ser cantora desde cedo e, quando foi para a Universidade Temple, foi para estudar Ópera e Performance Vocal Clássica, vertente que surgiu de forma curiosa.

“Conheci uma mulher num concerto de Natal da igreja. Eu não queria realmente cantar ópera mas ela viu algo em mim. Começou a contar-me que as cantoras de ópera viajavam pelo mundo, eram amadas e elogiadas, os homens suspiravam por elas, e havia os vestidos… Eu pensei: ‘Inscrevam-me, é o trabalho para mim!”, contou ao The Guardian.

No primeiro ano em Temple acabaria por mudar para Teatro Musical. Seguiu-se a Yale School of Drama, onde terminou um mestrado, e na Universidade de Oxford, Inglaterra, passou um verão a estudar Shakespeare.

Yale foi a sua primeira verdadeira audição porque “era um bebé, não sabia nada de representação”, confidenciou ao podcast Acting Up with Cortney Wills. A cada duas semanas ia ao gabinete do diretor e chorava. Tinha medo se ser um estereótipo. “Isso assustava-me. O facto de ser uma mulher negra e curvilínea era, de alguma forma, uma maneira de não ser levada a sério”, disse. Sentia que só lhe estavam reservados ”papéis cómicos ou ser o objeto da piada”.

Em 2011 fez um casting para ser atriz substituta no espetáculo da Broadway, Ghost: the Musical, subindo apenas ao palco se houvesse algum contratempo com a atriz que deveria interpretar Oda Mae Brown. Os produtores perceberam logo que seria um desperdício e ofereceram-lhe o papel — com o qual viria a ser nomeada para um Tony, os prémios mais importantes do teatro nos EUA. A produção só teria início em 2012 mas, na versão que já estava em cena em Londres, a protagonista lesionou-se e a produção meteu Da’Vine num avião para salvar a situação. A sua estreia acabaria por acontecer na capital inglesa, antes de se estabelecer em Nova Iorque.

Dois anos mais tarde estreou-se no cinema, em Mother of George. Em televisão passou por Selfie, The Good Wife, Life in Pieces, Veep, High Fidelity e The Idol. Desde 2021 tem um papel recorrente em Only Murders in the Building, como a detetive Williams.

The Idol foi uma série controversa, mas a decisão para fazer parte do projeto foi simples. “Demoro muito tempo a olhar para os argumentos, os papéis. O motivo para ter feito The Idol foi para me manter o mais diversificada possível. As pessoas que admiro, relativamente às oportunidades que têm de representar, são predominantemente mulheres brancas. E, deixem-me ser muito clara, o que vejo é diversidade [nas escolhas]”, explicou ao site Yahoo.

No cinema, os elogios chegaram com Chamem-me Dolemite (2019), que lhe valeu nomeações para diversos prémios. Quando surgiu a reunião com Alexander Payne (responsável por Os Excluídos), terminou o encontro a perguntar ao realizador que outros trabalhos tinha feito que ela pudesse ter visto. Os Descendentes, Sideways, Nebraska — afinal, tinha visto tudo, só não associava a cara aos nomes.