Leia aqui o nosso liveblog sobre os Óscares

Oppenheimer foi o grande vencedor da cerimónia dos Óscares este domingo no Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos da América. O filme de Christopher Nolan estava nomeado para 13 estatuetas e conseguiu sete: Melhor Filme, Melhor Realização, Melhor Ator Principal, Melhor Ator Secundário, Melhor Fotografia, Melhor Banda Sonora e Melhor Montagem.

Também Pobres Criaturas, de Yorgos Lanthimos, foi um dos mais celebrados, a conquistar quatro galardões: Melhor Maquilhagem e Cabelos, Melhor Design de Produção, Melhor Guarda Roupa, e Melhor Atriz. Já o Assassinos da Lua das Flores, o mais recente filme de Martin Scorsese acabou por não conquistar qualquer prémio dos 10 para os quais competia. Maestro, de Bradley Cooper, também passou despercebido, pese embora as sete nomeações.

Discursos políticos: as guerras em destaque

A cerimónia pautou-se pelo tom humorístico, mas houve espaço para momentos de crítica política. A começar na consagração sem surpresas de Zona de Interesse, co-produção entre a Inglaterra, os EUA e a Polónia, sobre a figura de Rudolf Höss, o oficial alemão que foi comandante do campo de concentração de Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. O filme venceu o Óscar de Melhor Filme Estrangeiro e o realizador, Jonathan Glazer, foi o único da noite a falar na guerra entre Israel e o Hamas, tema que tem ficado fora das cerimónias de prémios. “O nosso filme mostra até onde nos leva a desumanização”, disse Glazer em palco, lembrando para olharmos “para o que fazemos agora”, seja “nas vítimas do 7 de Outubro em Israel” ou “no ataque continuado a Gaza”. “Como resistimos?”, ousou perguntar. O filme ainda venceria a categoria de Melhor Som.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O segundo momento político da cerimónia precipitou-se com primeiro Óscar na história da Ucrânia. O prémio para a Melhor Longa-metragem Documental caiu sobre 20 Days in Mariupol, documentário sobre a útima equipa de reportagem (da . Mstyslav Chernov, realizador, frisou o feito histórico, antes de tocar com o dedo na ferida: “Sou o único realizador aqui a dizer: quem me dera não ter feito este filme. Quem me dera poder trocar isto pela Rússia nunca ter invadido a Ucrânia e ter ocupado as nossas casas”, disse num discurso emotivo.

A guerra na Ucrânia voltaria a ser mencionada aquando do momento In Memoriam, com Alexei Navalny, opositor de Vladimir Putin, que morreu em fevereiro, a surgir no grande ecrã.

A lista completa de vencedores de 96.ª edição dos Óscares:

Melhor Filme

Oppenheimer

Assassinos da Lua das Flores

Pobres Criaturas

Barbie

Os Excluídos

American Fiction

A Zona de Interesse

Anatomia de Uma Queda

Maestro

Vidas Passadas

Melhor Realização

Christopher Nolan – Oppenheimer

Martin Scorsese – Assassinos da Lua das Flores

Yorgos Lanthimos – Pobres Criaturas

Jonathan Glazer – A Zona de Interesse

Justine Triet – Anatomia de Uma Queda

Melhor Ator Principal

Cillian Murphy – Oppenheimer

Paul Giamatti – Os Excluídos

Bradley Cooper – Maestro

Jeffrey Wright – American Fiction

Colman Domingo – Rustin

Melhor Atriz Principal

Emma Stone – Pobres Criaturas

Lily Gladstone – Assassinos da Lua das Flores

Carey Mulligan – Maestro

Sandra Hüller – Anatomia de Uma Queda

Annette Benning – Nyad

Melhor Ator Secundário

Robert Downey Jr. – Oppenheimer

Ryan Gosling – Barbie

Robert De Niro – Assassinos da Lua das Flores

Mark Ruffalo – Pobres Criaturas

Sterling K. Brown – American Fiction

Melhor Atriz Secundária

Da’Vine Joy Randolph – Os Excluídos

Danielle Brooks – A Cor Púrpura

Emily Blunt – Oppenheimer

Jodie Foster – Nyad

America Ferrera – Barbie

Melhor Argumento Original

Os Excluídos

Vidas Passadas

Anatomia de Uma Queda

May December: Segredos de um Escândalo

Maestro

Melhor Argumento Adaptado

Oppenheimer

Pobres Criaturas

American Fiction

Barbie

A Zona de Interesse

Melhor Filme de Animação

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

O Rapaz e a Garça

Elemental

Nimona

Robot Dreams

Melhor Filme Internacional

Dias Perfeitos (Japão)

Eu Capitão (Itália)

A Zona de Interesse (Reino Unido)

A Sociedade da Neve (Espanha)

A Sala de Professores (Alemanha)

Melhor Documentário – Longa-metragem

To Kill a Tiger

La memoria infinita

20 Days in Mariupol

Les filles d’Olfa

Bobi Wine: The People’s President

Melhor Documentário – Curta-metragem

The ABCs of Book Banning

The Last Repair Shop

The Barber of Little Rock

Nai Nai & Wài Pó

Island in Between

Melhor Curta-metragem

The After

Knight of Fortune

A Incrível História de Henry Sugar

Invincible

Red, White and Blue

Melhor Curta-metragem de animação

Letter to a Pig

Our Uniform

WAR IS OVER! Inspired by the Music of John and Yoko

Pachyderme

Ninety-Five Senses

Melhor Banda Sonora Original

American Fiction

Assassinos da Lua das Flores

Oppenheimer

Indiana Jones e o Marcador do Destino

Pobres Criaturas

Melhor Canção Original

“What Was I Made For” – Billie Eillish e Finneas | Barbie

“I’m Just Ken” – Ryan Gosling | Barbie

“Wahzhazhe (A Song for My People)” – Músicos Tribais Osage | Assassinos da Lua das Flores

“The Fire Inside” – Diane Warren | Flamin’ Hot

“It Never Went Away” – Jon Batiste e Dan Wilson | American Symphony

Melhor Fotografia

Oppenheimer

Assassinos da Lua das Flores

Pobres Criaturas

Maestro

El Conde

Melhor Montagem

Oppenheimer

Assassinos da Lua das Flores

Pobres Criaturas

Os Excluídos

Anatomia de Uma Queda

Melhor Som

Oppenheimer

Maestro

A Zona de Interesse

Missão: Impossível – Ajuste de Contas Parte 1

O Criador

Melhor Design de Produção

Barbie

Pobres Criaturas

Oppenheimer

Assassinos da Lua das Flores

Napoleão

Melhor Maquilhagem e Cabelos

Oppenheimer

Maestro

Pobres Criaturas

Golda

A Sociedade da Neve

Melhor Guarda-Roupa

Barbie

Pobres Criaturas

Assassinos da Lua das Flores

Napoleão

Oppenheimer

Melhores Efeitos Visuais

Guardiões da Galáxia Vol. 3

O Criador

Godzilla: Minus One

Napoleão

Missão: Impossível – Ajuste de Contas Parte 1