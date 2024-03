A Índia anunciou esta segunda-feira uma alteração à Lei da Cidadania (CAA) que tem recebido muitas críticas por ser considerada antimuçulmana, a poucas semanas das eleições gerais em que o governo nacionalista hindu procura obter um terceiro mandato.

Numa mensagem divulgada na rede social X (antigo Twitter), o Ministério dos Assuntos Internos da Índia informou que a partir de agora passam a estar em vigor as regras da Lei de Cidadania aprovadas pelo parlamento indiano em 2019.

The Modi government today notified the Citizenship (Amendment) Rules, 2024.

These rules will now enable minorities persecuted on religious grounds in Pakistan, Bangladesh and Afghanistan to acquire citizenship in our nation.

With this notification PM Shri @narendramodi Ji has…

