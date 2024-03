“Já houve pessoas que foram embora zangadas, mas depois ficámos amigos.“ Quem decide onde se senta quem na ModaLisboa

Durante os dias do evento a equipa de oito pessoas que organiza a ModaLisboa passa para 600, que incluem todos os que fazem a magia acontecer. Além destas há ainda as centenas que durante quatro dias acorrem a esta semana de moda na capital para assistir em lazer ou trabalho. Há clientes dos designers, jornalistas, criadores de conteúdos, parceiros do evento ou simplesmente amigos que compõem uma pequena multidão que, várias vezes em cada um dos dias, espera que a porta da sala de desfiles se abra. Como se faz uma lista de convidados para a ModaLisboa e quem são as pessoas que os recebem e organizam nos dias do evento? Fomos saber.

A poucos dias de arrancar mais uma edição da ModaLisboa, o Pátio da Galé, a morada onde o evento tem lugar entre os dias 7 e 10 de março, ainda não denunciava que a semana de moda da capital estava à porta. Garante quem está habituado a estas andanças que o trabalho de muitas semanas dá frutos à última hora e tudo se compõe.

Manuela Oliveira, diretora de relações públicas e comunicação da ModaLisboa, explica ao Observador que há uma lista de contactos de email que é definida pela organização da ModaLisboa em conjunto com alguns relações públicas. Daqui vão sair cerca de 500 convites físicos para todos os desfiles do evento. A estes há que somar os 200 convites que cada designer tem para enviar aos seus convidados. Uma sala de desfiles da ModaLisboa comporta em média 800 a 900 pessoas, o que também ajuda a definir o número de convites distribuídos e a ter uma ideia de como será o volume de público.

Há uma reunião de projeto em que é pensada a divisão do espaço na sala de desfiles e, diz quem sabe, que quando há uma primeira fila longa o trabalho fica um pouco facilitado. A equipa está dividida por categorias: imprensa nacional, imprensa internacional, influencers, patrocínios, convidados de criadores e protocolo.Quando os convidados e profissionais chegam à sala de desfiles já os lugares estão definidos e marcados. Para a equipa da ModaLisboa, ao longo destes dias há uma mecânica que consiste em fazer a entrada na sala de desfiles, sentar as pessoas para ver o desfile, esvaziar a sala, ir buscar o designer para ser entrevistado pela imprensa e recomeçar tudo outra vez. Há ainda a ter em conta os trabalhos que são feitos nos bastidores, diretos para televisão ou entrevistas. Ao longo dos últimos anos à comunicação social juntaram-se os bloggers e depois vieram as redes sociais e a febre da produção de conteúdos.

O primeiro dia, dizem-nos, é o mais complicado porque é quando tudo é testado e ajustado. Por isso, antes deste dia, quando ainda se ultimavam preparativos, falámos com as pessoas que convidam, recebem e orientam os convidados da ModaLisboa, elementos de uma mecânica que põe grande parte do evento a funcionar. Ficam a faltar os testemunhos de Olga Barrisco, que coordena os convidados fora da sala de desfiles e a sua entrada, e ainda Sofia Matos Ribeiro, que ajuda no trabalho de relações públicas. E há também uma referência incontornável que, apesar de já não estar cá, foi várias mencionada, Mariama Barbosa.

“O trabalho é de relações públicas. Tens de tratar bem, tens de estar sempre com um sorriso, tens de engolir muitos sapos e, de facto, é uma aprendizagem.” Manuela Oliveira, diretora de relações públicas e comunicação

Durante o evento faz assessoria de imprensa, garante que quem vai fazer a cobertura mediática não falha a chamada e, em média, recebe cerca de 200/250 pessoas acreditadas. Há pelo menos 17 anos que faz parte da ModaLisboa e é fácil vê-la nos dias dos desfiles a circular pelo terreno, garantindo que as engrenagens estão todas a funcionar e que esta celebração da moda nacional vai muito além da sala de desfiles.

Como descreveria o seu trabalho?

Eu trabalho um bocadinho com todos. Durante o evento faço a assessoria de imprensa, portanto, envio os convites para os jornalistas, fotógrafos, operadores de câmara, influencers, todas as pessoas precisam de uma acreditação onde seja necessário fazer cobertura mediática, passa por mim. Depois [no evento] é gerir esta mecânica de entrar na sala de desfiles, sentar para ver o desfile, acontece o desfile, vamos buscar o designer, sala de entrevistas, entrevistas, voltar a encher a sala, volta… Durante todos estes três dias, a dinâmica é esta. Além desta logística de desfile-entrevista, ainda temos várias outras peças combinadas, por exemplo nos bastidores. Tudo isto nós temos de acompanhar e garantir que acontece. Nós somos bastantes a trabalhar, mas, efetivamente, há tantas coisas a acontecer ao mesmo tempo e, claro, às vezes fogem ao nosso controle, porque é mesmo assim. Tenho de estar na sala de entrevistas, depois tenho de ir para a sala de desfiles, depois tenho de ir para a régie porque também faço a coordenação dos programas de televisão e nos primeiros desfiles é mesmo importante acompanhar a primeira captação de imagem para perceber se está tudo certo. No primeiro dia ainda tenho de articular estas equipas de captação de imagem, ainda está toda a gente ainda a conhecer o espaço e entrar na dinâmica, portanto, tem de haver muita disponibilidade para gerir todas estas pessoas. Mas é um trabalho super giro. Há sempre imprevistos, mas quanto mais planeado estiver, de certeza que vai correr melhor. Portanto, esta é a minha máxima, eu tento planear o máximo que eu conseguir.

Como chegou a esta função na ModaLisboa ou como é que ela chegou até si?

De facto, este foi o meu primeiro trabalho a sério, porque eu vim para cá no final do curso, vim fazer um estágio curricular, que virou estágio profissional, que virou emprego o tempo inteiro. Desde miúda que me interessava por moda e, realmente, em Portugal não havia grandes oportunidades, eram as revistas de moda ou a ModaLisboa, pelo menos em Lisboa. Foi a minha professora que me despertou para a ModaLisboa. Foi assim que aconteceu. Quando ela me mandou um pedido de estágio, eu vim a uma entrevista, comecei enquanto assistente de imprensa internacional, foi assim que eu entrei na ModaLisboa e pronto, nunca mais saí.

Qual o momento mais complicado que já teve numa edição da ModaLisboa?

Tenho uma boa capacidade de gerir as situações menos boas, porque se me perguntares assim de repente, não me lembro. Claro que há situações stressantes, em que acabamos por estar muito enervados, lidar com tantas pessoas, principalmente com o público, e aqui há muitos egos. Logo no início, lembro-me que era um bocadinho mais sensível a essas situações, agora não faço isso, já não sento as pessoas na primeira fila, e já não tenho essas confrontações. Mas houve momentos em que, de facto, era complicado pedir às pessoas para não se sentarem, porque o lugar está reservado, e ignoravam simplesmente, e discutiam. De repente estás num evento e tens de estar a ter uma discussão. O trabalho é de relações públicas, tens de tratar bem, tens de estar sempre com um sorriso, tens de engolir muitos sapos e, de facto, é uma aprendizagem.

E qual o mais divertido?

Há imensos momentos divertidos.Nós somos uma equipa super positiva, somos todos um bocado loucos, um bocadinho caóticos, mas divertimo-nos imenso. Tínhamos uma pessoa na equipa que já não está connosco, que era a Mariama. Ninguém que tenha convivido com ela ficava indiferente e faz imensa falta, tenho imensas saudades dela. É insubstituível.