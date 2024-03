Robert Downey Jr.: o papel principal do Melhor Ator Secundário

Além de par romântico, Levin passou também a parceira profissional do ator, responsável por ajudar a guiar a carreira e projetos do marido. Através dela e de Joel Silver, Downey Jr. conseguiu o papel que viria a marcar o ponto de viragem na sua trajetória: o de Harry Lockhart, na comédia noir Kiss Kiss Bang Bang. Ao lado de Val Kilmer, o filme ofereceu ao ator uma oportunidade de exibir o seu carisma e talento cómico, num dos papéis que melhores críticas lhe valeram até então.

Apesar de não ter sido um sucesso de bilheteira, o filme de Shane Black veio a assumir um estatuto de culto nos anos seguintes e, de acordo com o próprio Downey Jr., abriu-lhe as portas para o maior papel da carreira, ao chamar a atenção do realizador Jon Favreau. “Foi o meu cartão de visita para conseguir o Homem de Ferro”, disse.

Na altura, a Marvel Studios era uma produtora independente apostada num projeto de longo prazo que nunca tinha sido feito: um universo cinematográfico com dezenas de personagens, interligadas numa série de filmes ao longo de mais de uma década. Um pouco à imagem do próprio Downey Jr. a personagem era então um risco: longe da popularidade que veio a alcançar graças aos filmes, o Homem de Ferro de então era um herói de “segunda linha” no catálogo da Marvel, que anos antes tinha vendido os direitos de adaptação dos seus principais rostos (Homem-Aranha, Hulk, X-Men e Quarteto Fantástico) para ajudar a atravessar uma grave crise financeira que quase ditou o fecho da editora de BD.

“Senti-me como se fosse a banda de abertura em Woodstock” ironizou o ator, que eventualmente foi escolhido para dar início à saga, com um filme que se revelou um êxito-surpresa (faturou quase 600 milhões de dólares) e, ao lado de O Cavaleiro das Trevas (2008), precipitou uma verdadeira era dourada para as adaptações de super-heróis no cinema, que até muito recentemente dominaram as salas de cinema mundiais.

O sucesso estabeleceu Robert Downey Jr. como uma verdadeira atração de bilheteira e um dos mais bem-pagos atores de Hollywood. Em 2016, quando renovou contrato com o estúdio para entrar em Capitão América – Guerra Civil e nos mais recentes Vingadores, Downey Jr. faturava qualquer coisa como 50 a 75 milhões de dólares por filme, entre salários, prémios de assinatura e percentagens das receitas de bilheteira, num valor que espelha bem o quão valioso se tornara em Hollywood.