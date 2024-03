A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou esta quarta-feira um projeto de lei que estabelece o prazo de seis meses à empresa chinesa ByteDance, proprietária do TikTok para vender os seus ativos nos EUA, com o risco de a rede social poder ser banida do país em caso de incumprimento. Segue-se agora uma votação no Senado, antes de o documento chegar às mãos de Joe Biden.

De acordo com a Reuters, o projeto de lei foi aprovado por 352 deputados democratas e republicanos, tendo 65 votos contra. Chuck Schumer, líder do partido Democrata, maioritário no Senado, ainda não disse como irá proceder nos casos de aplicações estrangeiras que demonstrem ser um perigo para a segurança nacional.

Em reação à votação da Câmara dos Representantes dos EUA, o TikTok diz que “o projeto de lei foi aprovado por uma razão: é uma proibição”. “Esperamos que o Senado considere os factos, ouça os seus constituintes e compreenda o impacto na economia, em 7 milhões de pequenas empresas e nos 170 milhões de americanos que utilizam o nosso serviço”, afirma um porta-voz da rede social, numa nota enviada ao Observador.

Em atualização