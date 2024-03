Geert Wilders, o vencedor das eleições legislativas dos Países Baixos no passado mês de novembro, afirmou esta quarta-feira estar disposto a não liderar governo do país de forma a facilitar a formação de um novo de extrema-direita, avança a Reuters.

As eleições aconteceram no dia 22 de novembro de 2023 e desde então que Wilders tem estado em conversações para a formação de um governo, mas sem resultado. Segundo a agência de notícias, um negociador destacado para assistir neste processo irá apresentar as suas conclusões ao parlamento neerlandês esta quinta-feira.

“Só posso tornar-me primeiro-ministro se todos os partidos da coligação o apoiarem. Não o fizeram”, escreveu Wilders numa publicação na sua conta da rede social X. “Gostaria de ter um gabinete de direita. Menos asilo e imigração. Os holandeses em 1.”

O líder de extrema-direita acrescentou ainda que o amor pelo seu país e pelos eleitores “é grande e mais importante” do que a sua própria posição. E acabou a publicação com a frase: “Adoro os Países Baixos” e o símbolo de um coração. Wilders regressou depois à rede social para partilhar uma outra publicação que pode se vista como um aviso. “E não se esqueçam: ainda me vou tornar primeiro-ministro dos Países Baixos. Com o apoio de ainda mais neerlandeses. Se não for amanhã, será depois de amanhã. Porque a voz de milhões de neerlandeses será ouvida!”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ik kan alleen premier worden als ALLE partijen in de coalitie dat steunen. Dat was niet zo. Ik wil graag een rechts kabinet. Minder asiel en immigratie. Nederlanders op 1. De liefde voor mijn land en kiezer is groot en belangrijker dan mijn eigen positie. Ik hou van NL ❤️ — Geert Wilders (@geertwilderspvv) March 13, 2024

A Reuters refere que a emissora nacional neerlandesa NOS já teria dado conta de que Wilders se preparava para desistir da esperança de formar governo, tais têm sido as dificuldades. E, segundo fontes de Haia, acrescentou que o Partido pela Liberdade (PVV na sigla original) de Wilders e três outros partidos conservadores tentaram formar uma coligação com base num cenário e que os líderes partidários se manteriam no parlamento e não novo governo, no que seria um governo “extra-parlamentar”.

A 14 de fevereiro, Geert Wilders tinha-se mostrado disposto a considerar “todas as opções” para formar governo, fosse um governo de minoria ou um governo “extra-parlamentar”, de forma a não conduzir a novas eleições. Nas eleições do passado novembro o partido de Wilders conquistou 35 lugares na Câmara dos Representantes neerlandesa, muito longe dos 76 necessários para uma maioria absoluta.