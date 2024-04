Mark Rutte. O "realista pragmático" capaz "de abraçar o diabo" que quer liderar a NATO

Mark Rutte: o “realista pragmático” que é “capaz de abraçar o diabo”

Um político de centro-direita, mas que negocia com a extrema-direita e com a esquerda. Mais do que alguém com ideologia bem definida, Mark Rutte é um negociador nato. Como escreveu o Financial Times, o líder neerlandês “beberia um café com o diabo e provavelmente abraçá-lo-ia”. Para Mark Rutte, o importante é chegar a consensos através de negociações, mais do que a defesa acérrima das suas ideias.

Ao longo de 14 anos à frente dos Países Baixos, Ben Bekkering, vice-almirante na reforma e antigo representante militar neerlandês na NATO, lembra ao Observador que Mark Rutte “provou que conseguiu liderar coligações com maiorias marginais, compostas por partidos políticos muitos deles com opiniões divergentes”. E fê-lo em tempos complexos, como a “pandemia da Covid-19 ou a crise geopolítica em torno da Ucrânia”.

No primeiro governo que formou após vencer as eleições parlamentares de 2010, Mark Rutte fez um acordo de incidência parlamentar com o Partido para a Liberdade, de extrema-direita e liderado por Geert Wilders (que venceu as últimas eleições em 2023). Foi precisamente esta força política que lhe retira a confiança política, em 2012. Isso levou a que o ainda primeiro-ministro se coligasse depois com o Partido do Trabalho, de centro-esquerda.