Vários restaurantes da cadeia de fast food, McDonald´s fecharam um pouco por todo o mundo, noutros os clientes estão impedidos de fazer pedidos online e em alguns, como em Portugal, sofreram perturbações no seu funcionamento. Em causa estará uma falha no sistema informático.

Segundo disse ao Observador fonte de um dos restaurantes portugueses, houve vários estabelecimentos que tiveram problemas, como por exemplo em Montijo, Alcochete e Lisboa, sobretudo no sistema de caixa. Mas que houve outros que continuam a funcionar normalmente, como o de Alvalade, na capital.

“Atualmente há uma falha no sistema”, assume a McDonald´s Japan na rede social X (ex-Twitter), numa primeira publicação às 6h55. “Pedimos desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar e pedimos que aguarde um pouco até que o serviço seja reposto.”

Numa segunda publicação, feita horas depois, já surge o alerta para a “suspensão temporária das operações em muitos restaurantes no país”.

Em alguns países a situação já terá sido resolvida, como se pode ler na página X da McDonald´s Australia. Às 11h44 já avisava da retoma do serviço: “A maioria dos restaurantes já reabriu”, garantia, acrescentando que o problema não esteve relacionado com nenhum “evento de segurança cibernética”.

Dear customers,

Earlier today, we experienced a technology outage which impacted all of our restaurants.

This wasn’t related to a cybersecurity event and most restaurants have now re-opened and are serving up all your faves.

A huge thank you to our customers and our…

— McDonald's Australia (@maccas) March 15, 2024