Olivia Caraballo, uma criança de sete anos, vai receber uma indemnização de 800 mil dólares (cerca de 719 mil euros). Em causa está o sucedido em 2019, quando, com quatro anos, parou num drive-thru da McDonald’s com a mãe: sofreu uma queimadura em segundo grau depois de, ao abrir um Happy Meal, um McNugget quente lhe ter caído na perna. Na quinta-feira um júri de um tribunal do sul da Florida, decidiu a seu favor, considerando a McDonald’s e a Upchurch Foods Inc, empresa responsável pela gestão de restaurantes do estado norte-americano, culpados.

De acordo com a CNN, o valor desta indemnização é justificado pelo sofrimento e angústia provocados ao longo dos últimos quatro anos — 400 mil dólares (perto de 400 mil euros) são referentes a danos passados provocados pelo acidente, enquanto os outros 400 mil dólares adicionais servem para comportar quaisquer outros problemas resultantes daquela lesão, explicam os documentos do tribunal, cita o The New York Times.

Philana Holmes e Humberto Caraballo Estevez, pais de Olivia, foram os responsáveis pela abertura do processo. Os advogados da família da menina estavam a pedir 15 milhões.

Tanto a McDonald’s, como a Upchurch, foram consideradas responsáveis pelo acidente ao não terem incluído instruções e avisos (na embalagem, exemplifica o mesmo jornal), acerca dos riscos potencialmente resultantes de uma refeição com McNuggets de galinha.

A mãe indicou precisamente isso no seu testemunho: os funcionários da cadeia de fast food não alertaram para o facto de a comida estar extraordinariamente quente. O acidente aconteceu quando Philana seguia de carro, com os dois filhos, parando num drive-thru da marca. Pediu um Happy Meal para cada e, pouco depois de passar a caixa à filha que seguia no banco de trás, começou a ouvi-la berrar. Quando parou num estacionamento percebeu que a menina tinha um nugget a escaldar entre a coxa e o cinto de segurança.

“Estou apenas contente por terem ouvido a Olivia e que o júri tenha sido capaz de optar por um julgamento justo”, declarou Philana Holmes. No testemunho, indica a AP, a mãe de Olivia relatou que a menina apelidou a cicatriz que ficou no interior da sua coxa de nugget, demonstrando vontade em removê-la.

Os advogados da gigante de fast food argumentaram, no entanto, que o desconforto da criança terminou quando a ferida sarou, o que terá acontecido no período de três semanas após o acidente, estimaram. Alegaram ainda que é a mãe da criança que tem problemas com a cicatriz, apontando para 156 mil dólares (140 mil euros) como o valor necessário para cobrir os danos causados.

“Ela ainda vai ao McDonald’s, ainda pede para ir ao McDonald’s, ainda passa pelo drvei-thru [onde aconteceu o acidente] com a mãe, e pede nuggets de galinha”, argumentou Jennifer Miller, advogada de defesa da McDonald’s. “Ela não está incomodada pelo ferimento. A mãe é que está.”