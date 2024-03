Um avião da Boeing operado pela United Airlines, aterrou sem um painel externo, que se terá soltado antes da aterragem no estado americano do Oregon.

Segundo a agência federal da aviação (a FAA), a falta do painel só foi detetada durante uma inspeção de rotina realizada ao Boeing 737 após o voo. A FAA justificou que não foi acionado um plano de emergência, uma vez que só se notou o desaparecimento do painel depois de o avião estar em terra.

“Vamos fazer todos os testes e reparar tudo o que for necessário, antes de o avião voltar ao serviço“, assegurou a entidade reguladora, citada pela agência Reuters. A companhia aérea United Airlines avançou que também vai conduzir uma investigação para apurar as causas do ocorrido.

O avião, que terá sido construído em 1998, partiu de São Francisco e aterrou de forma segura no aeroporto de Medfort, no estado do Oregon. A bordo estiveram 139 passageiros e seis tripulantes.

A imagem publicada pelo New York Post na rede social X mostra a parte do avião onde estaria o painel externo perdido.

Boeing 737 loses external panel mid-flight, lands safely in Oregon in latest plane incident https://t.co/FRMS4Uame4 pic.twitter.com/jdqtKRJNFM — New York Post (@nypost) March 16, 2024

A fabricante Boeing não se pronunciou sobre o ocorrido e remeteu as perguntas para a FAA.

Desde o início do ano, que têm surgido incidentes com aviões da Boeing. O mais grave envolveu uma das portas de uma aeronave da nova geração, o 737 Max 9, que se soltou em pleno voo, logo a seguir à partida, obrigando a uma aterragem de emergência e à suspensão de operação de outros 171 aviões.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Numa audiência no congresso americano após este incidente com um avião da Alaska Airlines, o presidente da FAA, Mike Whitaker, afirmou que as inspeções realizadas aos modelos 737 Max revelaram a existência de problemas de qualidade no fabricante que eram “inaceitáveis e exigiam escrutínio adicional”.

Na segunda-feira passada 50 pessoas ficaram feridas quando um Boeing 787-9 Dreamliner da Latam, que voava entre a Austrália e a Nova Zelândia, sofreu uma queda súbita sem aviso, atirando os passageiros que estavam sem cinto de segurança na direção das paredes laterais e teto do aparelho. Em resposta a este incidente, o fabricante americano avisou os pilotos para fiscalizarem os seus assentos depois de relatos de que uma tripulante de bordo terá acidentalmente pressionado um botão no cockpit que empurrou o banco do piloto para a frente, levando a um choque com os comandos do avião, o que por sua vez, terá provocado um mergulho súbito da aeronave.