Faixas das claques dos Super Dragões e do Colectivo Ultras 95 foram queimadas na Croácia por membros dos No Name Boys, grupo ilegal de apoio ao Benfica. O episódio ocorreu este sábado durante o jogo do Hajduk Split.

O Futebol Clube do Porto emitiu um comunicado em que informa que as faixas das claques foram roubadas do museu do clube, localizado no Estádio do Dragão, num assalto ocorrido a 4 de março e mostrou-se “solidário” com as duas claques.

“O clube apresentou uma participação às autoridades e os suspeitos foram identificados através das imagens de videovigilância. O FC Porto aguarda que a investigação produza resultados, na expectativa de que os responsáveis por este crime venham a ser punidos pela Justiça”, lê-se na nota emitida pelo clube.

Nas redes sociais, nas páginas associadas aos grupos radicais, estão a ser partilhados vários vídeos do momento em que as “bandeiras roubadas do Porto” são queimadas.

16.03.2024, Hajduk Split – Torcida???????? & NN Boys Benfica???????? burning stolen main flags from Porto???????? https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/wtjoJUe879 — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) March 16, 2024

De acordo com o jornal Público, o clube ofendido já apresentou queixa às autoridades, apontando que os hooligans do Benfica agiram em parceria com os membros da Torcida Split, claque do Haduk Split.