Uma moda para alguns condutores, mas para outros a melhor forma de reduzir a factura do combustível — ou da energia — de que necessitam para se deslocar no dia-a-dia, os veículos eléctricos continuam a ser o segmento que mais cresce no mercado nacional, tendo registado em 2023 um salto de 101,9%. E num ano como 2024, que irá assistir à chegada de pelo menos três modelos exclusivamente a bateria com preços substancialmente mais baixos, importa conhecer os rankings das marcas e dos modelos mais vendidos, sem descurar a tabela de vendas dos eléctricos adquiridos exclusivamente por condutores particulares, altamente desfavorecidos face às empresas pelo sistema de incentivos português.



Tesla claramente à frente entre as marcas

Segundo os dados coligidos durante os 12 meses de 2023, a marca que mais veículos a bateria entregou a condutores em Portugal foi de novo a Tesla, que transaccionou quase o triplo da segunda marca mais vendida. Com 9329 unidades, o que equivale a 24,% do mercado, o fabricante norte-americano deixou a BMW a uma distância confortável, com os alemães a ficarem-se pelas 3480 unidades (9%). Seguiu-se a Peugeot com 3173 veículos (8,2%), com a Mercedes (2501 e 6,5%) e a Volkswagen (2451 e 6,3%) a encerrarem o top 5. A Renault comercializou 1799 unidades, o que lhe permitiu ficar à frente da conterrânea Citroën (1747), bem como da Audi (1624), Dacia (1392) e Volvo (1353).

Entre as 10.ª e 20.ª posições classificaram-se a Opel (1226), Nissan (941), Cupra (812), Fiat (745), Toyota (722), Hyundai (674), Kia (665), MG (665), BYD (462) e Smart (404). A encerrar o top 27 encontramos ainda a Mini (401), Ford (343), Jeep (328), Polestar (295), Mazda (280), Skoda (274) e Porsche (253).

Model Y bate Model 3 em ano de mudança

Se nos debruçarmos sobre os modelos a bateria de que os portugueses mais gostam, a vantagem continuou a sorrir à Tesla, que neste capítulo colocou o Model Y, que vendeu 5063 unidades, alcançando 13,1% do mercado, à frente do Model 3 (4087 e 10,5%), que só no final do ano começou a usufruir do restyling. A 3.ª posição do ranking pertenceu ao BMW i4 (1938 e 5%), à frente do sempre surpreendente Dacia Spring (1392 e 3,6%) e do seu “parente” Renault Mégane E-Tech (1361 e 3,5%). A seguir surgem os dois Peugeot mais pequenos, o e-208 (1249) e o e-2008 (953), à frente do Mercedes EQE (870), Volvo XC40 Recharge (847), com o Volkswagen ID.3 a fechar o top 10.

O Mercedes EQA abre a 2.ª metade do top 20, com 833 unidades, superando o Cupra Born (812), o VW ID.4 (785), o Citroën ë-C4 (781), Audi Q8 (753), o Audi Q4 (734), Fiat 500e (631), VW ID.5 (611), BMW iX (575) e o Nissan Leaf (571) na 20.ª posição. A seguir aos 20 primeiros, surgem ainda na tabela o Toyota bZ4X (564), Citroën ë-Berlingo (552), Volvo C40 Recharge (498), Opel Corsa Electric (491), MG 4 (458), Peugeot e-Partner (456), Hyundai Kauai (409), Mini Cooper SE (389) e BMW iX1 (377).

Clientes particulares continuam a preferir a Dacia

Entre os clientes particulares, precisamente aqueles que usufruem de menos ajudas para a compra de modelos menos poluentes, a Dacia continua a passear a sua superioridade, ao vender 562 unidades do Spring, o que representa 15,4% deste segmento do mercado. É certo que é o eléctrico mais acessível do mercado, mas este argumento está longe de ser o único a explicar o sucesso do pequeno SUV a bateria.

Curiosamente, se no mercado aberto a todo o tipo de clientes (particulares e empresariais) o construtor que persegue o líder é a BMW, também entre apenas os contribuintes cujo NIF não começa com um 5 é o BMW i4 a secundar o Spring, mas à distância, com somente 271 unidades, a que correspondem 7,4% das vendas. O Renault Mégane E-Tech chama a si a 3.ª posição, com 220 unidades e 6%, para o Volvo XC40 Recharge (193 e 5,3%) e o Audi Q4 (127 e 3,5%) fecharem o top 5.

O Toyota bZ4X é o 5.º mais vendido (118 unidades), à frente do VW ID.3 (109), a que se segue um conjunto de três modelos que transaccionaram 106 unidades em 2023, como é o caso do Mini Cooper SE, Nissan Leaf e Peugeot e-208. O Cupra Born encerra o top 10 com 104 unidades vendidas.

O ranking dos eléctricos mais vendidos a particulares continua com os veículos que se classificaram entre a 11.ª e a 20.ª posições, onde figuram o Volvo C40 Recharge (97), Mazda MX-30 (90), Jeep Avenger (85), Peugeot e-2008 (85), Ford Mustang (83), Nissan Ariya (83), VW ID.4 (70), Hyundai Kauai (69), BMW iX (67), BYD Atto 3 (60), BMW iX1 (57), Fiat 500e (55) e VW ID.5 (55). As derradeiras cinco posições desta tabela pertenceram ao Kia Niro EV (54), BMW iX3 (45), Renault Twingo (45), Opel Corsa Electric (39) e Kia EV6 (38).