Morreu o poeta Nuno Júdice aos 74 anos

Morreu o poeta Nuno Júdice, este domingo, aos 74 anos. Natural de Portimão, Júdice é um dos mais importantes nomes da poesia contemporânea.

Numa nota de homenagem, o Presidente da República já destacou o seu papel “decisivo numa época de transição da poesia portuguesa, entre as tendências experimentais da década de 1960 e o tom mais quotidiano dos anos 80 e seguintes”.

Neste nota, Marcelo Rebelo de Sousa assinala o carácter original do poeta — “não se parecia com nenhum outro” — e recorda os “versos por vezes longos, discursivos, meditativos, o tom tardo-romântico, as interrogações sobre a noção de poema, mais tarde o pendor evocativo, melancólico ou irónico”.

Nuno Júdice foi um dos poetas mais publicados e traduzidos, tendo a sua obra merecido reconhecimento internacional com vários prémios, dos quais se destaca o Prémio Ibero-Americano Rainha Sofia atribuído em 2013. Em 2018, foi galardoado com o prémio PEN do Clube Galego e em 2021, foi distinguido com o Grande Prémio de Poesia Maria Amália Vaz de Carvalho da Associação Portuguesa de Escritores (APE) pela publicação do livro “Regresso a um cenário campestre”, editado em 2020. Foi finalista do Prémio Europeu de Literatura pela obra “Meditação sobre ruínas” que em 1994 já tinha sido distinguida também pela APE.

Em 2022, foi publicado o volume “50 anos de poesia (1972-2022), que reúne o seu trabalho poético durante meio século.

A editora D. Quixote já lamentou a sua morte.