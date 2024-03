Duas pessoas tiveram de ser hospitalizadas numa cidade eslovaca após terem sido atacadas por um urso que invadiu as ruas de Liptovský Mikuláš.

De acordo com os serviços de emergência citados pela BBC, uma mulher de 49 anos sofreu um ferimento no ombro e um homem de 72 anos teve de receber tratamento por um corte na cabeça. Relatos indicam que a política teve de conduzir o urso para fora da cidade que fica no norte do país no acesso a uma zona montanhosa e a uma estância de ski.

Na sequência desta incursão, foram colocados nas redes sociais vídeos que mostram o urso a correr pelas ruas antes de investir contra um homem que circulava sua na direção sem saber.

Um dia antes tinha sido noticiada a morte de uma mulher de 31 anos depois de ser perseguida por um urso pardo na floresta na Eslováquia. A mulher de nacionalidade bielorrussa estava a caminhar acompanhada de um homem em Low Tatas — uma cordilheira no norte da Eslováquia — quando os dois encontraram o animal e fugiram, cada um para seu lado, e não se voltaram a encontrar, avançou a BBC News.

A causa de morte ainda é desconhecida. Não se sabe se terá sido provocada pelo urso ou se a mulher terá caído enquanto tentava fugir do animal. As autoridades eslovacas disseram que, se se confirmar que o urso foi responsável pela morte da mulher bielorussa, essa informação será divulgada. Mas o mais provável é que a vítima tenha caído durante a fuga.

O corpo da mulher foi encontrado numa busca com cães depois de o homem com quem estava ter pedido ajuda às autoridades O urso ainda se encontrava próximo do local mas acabou por ser afugentado pelos disparos de advertência da equipa de resgate.

Nos últimos anos, o número de ursos pardos na Eslováquia terá triplicado, tendo aumentado também os relatos de ataques destes animais. Em 2021, registou-se o primeiro ataque mortal no país em 100 anos, o que levantou a discussão sobre se a espécie devia continuar a ser protegida.

O ministro do ambiente da Eslováquia disse que irá propor, juntamente com a Roménia, uma revisão da presença dos ursos pardos na lista de espécies protegidas, já que a espécie, alegadamente, já não se encontra ameaçada. Contudo, os investigadores da área contestam que o número de ursos pardos na Eslováquia tenha triplicado, argumentando que se mantêm em número estável.