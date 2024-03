Esta sexta-feira olhamos para a chegada da Primavera e a oscilação de temperaturas. Hoje, em Lisboa, a temperatura máxima pode chegar aos 27 graus, na segunda-feira pode quedar-se pelos 15 graus e nessas noites, que também podem ser chuvosas, a mínima pode descer até aos 8 graus. Pelo menos é isto que me mostra a previsão a 10 dias da aplicação do IPMA. É um sobe e desce a que talvez não estejamos habituados, são alterações bruscas de temperatura que nos fazem ter saudades do tempo em que havia um “manda chuva” nas televisões, um senhor que nos trazia as previsões meteorológicas. Será normal? Será que a nossa estranheza é só sinal de falta de memória meteorológica? É isso que queremos discutir no Contra-Corrente. A Primavera ainda é o que era?

