Pelo menos sete pessoas morreram na sequência de chuvas fortes no estado do Rio de Janeiro e uma criança de 4 anos foi resgatada após mais de 16 horas soterrada, informaram este sábado as autoridades.

A menina foi resgatada com vida na cidade de Petrópolis, a cerca de 69 quilómetros a norte do Rio de Janeiro, depois de as equipas de resgate terem sido forçadas a interromper a operação na noite de sexta-feira devido ao risco de novos deslizamentos de terra na região.

Segundo membros da equipa de resgate, a criança apenas sobreviveu porque o corpo foi protegido pelo pai, que acabou por morrer. Outras três pessoas morreram no mesmo local.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Casto, tem alertado os moradores, desde quinta-feira, para possíveis problemas durante o fim de semana devido ao mau tempo.

Quase 100 pessoas foram resgatadas, segundo as autoridades, e os bombeiros mantêm os esforços para chegar às populações mais atingidas pelas chuvas fortes.