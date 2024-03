Aproveitando a paragem para os compromissos das seleções nacionais, e com o calendário menos “denso” depois da eliminação da Liga dos Campeões no desempate por grandes penalidades frente ao Arsenal, Sérgio Conceição aproveitou para dar uma espécie de “mini férias” ao plantel do FC Porto desde sexta-feira, com o regresso aos trabalhos marcado apenas para terça-feira tendo em vista a deslocação ao Estoril para a 27.ª jornada do Campeonato. No entanto, nesse período, o treinador volta a estar em foco pelas piores razões.

De acordo com o El Destaque, Sérgio Conceição aproveitou esse período sem treinos para se deslocar até à zona de Huelva, onde o FC Porto participava com algumas equipas jovens na Gañafote Cup, prova destinada aos escalões dos Sub-12 aos Sub-9. O caso terá acontecido na idade mais nova, onde os azuis e brancos onde joga o filho mais novo do clã Conceição, José (que já alguns torneios deste género pelos dragões), foram à final diante do Sevilha e não conseguiram revalidar o título ganho no ano passado, com o técnico portista a ser agora acusado de agredir um árbitro e depois o presidente da Câmara de Cartaya – que vai processar.

O relato foi feito pelo político, Manuel Barroso, em declarações à Rádio Antena Huelva. Segundo o autarca, Sérgio Conceição marcou presença no encontro e foi protestando com o árbitro por várias vezes para dentro do relvado, sendo que não terá apenas entrado no mesmo por ação dos seguranças presentes no evento. Logo após a partida ganha pelo Sevilha, algumas pessoas terão ido em direção do árbitro quando se encaminhava para os balneários. Entre esses insultos, empurrões e agressões contadas pelo presidente de Cartaya estará uma estalada do técnico dos dragões, que não ainda fez qualquer comentário ao tema.

O El Destaque refere ainda que alguns adeptos do Sporting que estavam presentes no local (os leões iriam também disputar outra final tal como o Sp. Braga) juntaram-se depois aos azuis e brancos numa altura em que chegou a Guarda Civil, numa ação que acabou por incendiar ainda mais os ânimos no recinto. Ao Observador, fontes próximas de Sérgio Conceição apresentaram uma outra versão da que foi relatada.

Assim, de acordo com informações recolhidas pelo Observador o treinador dirigiu-se no final do encontro ao árbitro para comentar um lance que tinha prejudicado a equipa Sub-9 do FC Porto e que não passara ao lado de outros pais também presentes sobretudo pela desilusão dos filhos após a final. Foi nesse momento que Manuel Barroso empurrou Moisés Conceição, filho de Sérgio e irmão de José que estava também a assistir ao jogo. O técnico dos azuis e brancos tentou então separar a confusão que se criou já com muitos adeptos à mistura e evitar que o presidente da Câmara de Cartaya agredisse Moisés. Ainda este domingo, Sérgio Conceição apresentou uma queixa-crime contra Manuel Barroso pela agressão ao filho, preparando agora uma queixa por denuncia caluniosa perante tudo o que tem sido publicado esta segunda-feira.

“Foi apresentada ontem [domingo], logo a seguir aos factos, uma queixa-crime contra o autarca Manuel Barroso por tentativa de agressão ao filho de Sérgio Conceição. Repudiamos as acusações feitas pelo mesmo autarca, que não têm qualquer fundamento de verdade. Face às noticias entretanto publicadas, avançaremos também com uma queixa por denuncia caluniosa contra o autarca Manuel Barroso”, avançou o advogado de Sérgio Conceição, Pedro Henriques, num comunicado enviado depois às redações.

“Quando cheguei ao estádio, disseram-me que houve uma confusão nas bancadas e que algumas pessoas tentavam atacar o árbitro. Eu corri para o apoiar, o homem estava prestes a entrar no túnel. Antes de entrar, um deles deu-lhe uma bofetada na cara. Coloquei-me no meio, servindo de escudo, a dizer quem eram eles para saltarem para o relvado, que não se podia saltar para o relvado daquela maneira. Com uma atitude grotesca e arrogante disseram-me: ‘Não sabe com quem está a falar’. Identifiquei-me como presidente da Câmara de Cartaya e disse: ‘Desculpe, não tem de saltar para aqui, não é você que tem de saltar ou atacar ninguém’. Depois começaram a insultar-me, a desrespeitar-me. Empurraram-me, arranharam-me o pescoço e eu tentei aguentá-los empurrando-os até chegarem a Guardia Civil”, contou Manuel Barroso.

“Mais tarde soube que ele era o treinador da equipa principal do FC Porto. Contei-lhe quando soube. Disse-lhe: ‘Não tens vergonha de, sendo treinador deste clube, me desrespeitares e me atacares’, mas ele continuou a desrespeitar-me e até me ameaçou de morte. Claro que apresentei queixa a nível pessoal, como autarca. Também vamos apresentar queixa através da lei desportiva. Isto deve ser sancionado. Fazemos este torneio para que as crianças possam desfrutar e permanecer ligadas ao desporto. Foi uma imagem lamentável”, acrescentou ainda o presidente da Câmara de Cartaya à Rádio Antena Huelva.