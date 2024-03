Cotec lança primeiro programa da Europa para ensinar empresas a proteger propriedade intelectual

Uma “clínica” onde as empresas podem desenvolver um “maior nível de maturidade” na forma como utilizam e protegem a sua propriedade intelectual e uma ‘alavanca’ da inovação e da competitividade no mercado nacional e internacional. É esta a premissa do IP Management Clinic, programa lançado esta terça-feira pela Cotec Portugal — Associação Empresarial para a Inovação, em parceria com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

O projeto-piloto é pioneiro na Europa, depois de já ter sido lançado na Ásia, na América do Sul, nos Estados Unidos e no Médio Oriente. O parceiro escolhido para a estreia no mercado europeu foi a Cotec, congratula-se o diretor-geral Jorge Portugal, que, em entrevista ao Observador dias antes do lançamento oficial do programa, explica que a associação sempre sentiu que existia “uma falha de mercado”. Isto porque “são muitas as empresas que estão expostas à concorrência internacional e que não têm competências” para saber como podem proteger e gerir a propriedade intelectual dos seus ativos.

Desta forma, a Cotec defende que as empresas devem ter uma “estratégia ativa de proteção” da sua inovação, que lhes permita “proteger da litigância” ou saber que o seu produto “não pode ser copiado durante o período de validade” da patente, por exemplo. Por isso, Jorge Portugal afirma que “entrar num processo de internacionalização, através da inovação tecnológica, sem uma proteção — na prática uma patente ou um modelo de utilidade — que lhes permita criar uma espécie de fosso à volta do ativo e do investimento é basicamente um suicídio”.

Com a chegada do novo programa, a associação espera que as firmas consigam não só perceber a importância dos seus ativos intangíveis, como mapeá-los e capitalizá-los. As inscrições arrancam esta terça-feira, sendo que o projeto-piloto é dirigido a pequenas e médias empresas e startups que tenham “um modelo de negócio claro e já aprovado”, que estejam a “ganhar dinheiro no mercado”, “num processo de internacionalização”, que tenham um produto inovador e “direitos sobre os intangíveis”. Acima de tudo, diz Jorge Portugal ao Observador, “têm de ter um portfólio de IP [propriedade intelectual] sobre o qual assenta a sua estratégia de expansão”.