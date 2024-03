Os dias que antecedem a Páscoa levam vento, agitação marítima e temperaturas baixas aos Açores, mas no domingo o céu deverá apresentar-se com abertas em todas as ilhas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

“No domingo de Páscoa, dia 31 de março, uma crista anticiclónica deverá condicionar o estado do tempo em toda a região dos Açores, pelo que o céu deverá apresentar-se com abertas em todas as ilhas. O vento soprará de noroeste moderado a fresco (20/40 km/h) com rajadas até 60 km/h [quilómetros/hora], rodando para oeste”, revela o IPMA, em comunicado.

O estado do tempo nos Açores agravou-se esta quarta-feira de madrugada, devido à “formação de um núcleo secundário associado à depressão Nelson, centrada a sul das ilhas britânicas, com deslocamento para sul em direção à região dos Açores”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O IPMA prevê que esta quarta-feira “o céu se apresente com nebulosidade, mas alternando com abertas e com ocorrência de aguaceiros que poderão ser de granizo em todas as ilhas”. Nos grupos Ocidental (Flores e Corvo) e Central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial), as rajadas de vento podem chegar aos 90 km/h e, no grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria), aos 80 km/h.

Na quinta-feira, “prevê-se um aumento significativo da intensidade do vento, com rajadas a rondar os 110 km/h no grupo Ocidental, na ordem dos 100 km/h no grupo Central e os 90 km/h no grupo Oriental, diminuindo gradualmente para o fim do dia”.

Nos dois dias seguintes, o arquipélago “vai estar sob influência de uma corrente de noroeste, provocada pela ação conjunta entre um anticiclone centrado a oeste/noroeste e a depressão Nelson a nordeste dos Açores”. “O céu deverá apresentar-se com alguma nebulosidade, mas alternando com abertas e com ocorrência de aguaceiros que poderão ser de granizo em todas as ilhas, havendo uma melhoria gradual ao longo do dia de sábado”, adianta o IPMA.

O vento deverá soprar de noroeste muito fresco a forte, podendo chegar aos 80 km/h, mas ao final do dia de sábado deverá tornar-se fresco e muito fresco (30/50 km/h).

O IPMA prevê uma descida das temperaturas do ar, nos Açores, neste período de Páscoa, com temperaturas mínimas a variar entre os 08ºC (graus Celsius) e os 13ºC, e as máximas entre os 14ºC e os 17ºC.

Quanto à ondulação marítima, terá oscilações ao longo dos dias, estando o período de maior agitação previsto para quinta-feira, com ondas de noroeste de oito a 10 metros, no grupo Ocidental, de sete a nove metros no grupo Central e de cinco a sete metros no grupo Oriental.

A partir de sexta-feira está prevista uma melhoria das condições do mar, com ondas de três a cinco metros em todo o arquipélago, no sábado e no domingo.

O IPMA emitiu avisos laranja e vermelho (os dois mais graves da escala) nas ilhas dos grupos Central e Ocidental para hoje e quinta-feira, devido às previsões de vento forte e agitação marítima.