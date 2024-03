A faturação dos negócios no distrito de Faro subiu 13% durante o Grande Prémio de Portugal de MotoGP, que decorreu no Autódromo Nacional do Algarve no fim-de-semana passado, face a 2023, divulgou esta quarta-feira o Reduniq Insights.

De acordo com o Reduniq Insights, a faturação dos negócios no Algarve cresceu entre 22 e 24 de março deste ano face ao período de 24 a 26 de março de 2023, quando se realizou o mesmo evento no ano anterior.

A subida foi “mais expressiva na faturação estrangeira (+ 16%), do que na faturação nacional (+ 11%)”.

Do lado da faturação estrangeira, o Reino Unido representou 11% do total de faturação, seguido pela Irlanda e a Alemanha com 8% e 5%, respetivamente.

Segundo o Reduniq Insights, em relação ao valor da compra média, destaca-se a Irlanda com um valor de aproximadamente 102 euros.

Relativamente ao total por setor de atividade, “destacam-se as categorias da restauração (+17%), do retalho alimentar tradicional (+17%) e da hotelaria e atividades turísticas (+12%)”, com a faturação estrangeira a aumentar 19%, 18% e 14% nestas categorias, respetivamente.

No domingo da corrida (24 de março de 2024), a faturação e o número de transações aumentou 22% e 21%, respetivamente, face ao domingo da corrida do ano passado.

“Esta performance positiva vem corroborar as estimativas de impacto económico de cerca de 80 milhões de euros e perto de 200 mil pessoas na assistência partilhadas pelo Turismo do Algarve e pelo Autódromo Internacional do Algarve (AIA) aquando da realização desta que é a segunda etapa do Campeonato do Mundo de Moto GP”, refere Tiago Oom, porta-voz oficial do Reduniq Insights, citado em comunicado.

A Reduniq, detida pela Unicre, é uma rede nacional de aceitação de cartões nacionais e estrangeiros e o Reduniq Insights é uma solução que disponibiliza informação analítica aos clientes daquela marca, base em informação do retalho nacional.