Depois dos Prémios Alfredo da Silva, a Fundação Amélia de Mello (FAM) volta a premiar o que de melhor se faz na investigação em Portugal, com três novas bolsas. Com o objetivo de continuar o trabalho desenvolvido no âmbito do compromisso social da FAM, as Bolsas agora criadas são um investimento voltado para um futuro mais próximo dos problemas e oportunidades atuais.

As três Bolsas, no valor de 150 mil euros cada, foram criadas seguindo a mesma linha dos Prémios Alfredo da Silva, privilegiando as áreas do empreendedorismo, inovação na indústria e inovação social. Os novos prémios são associados a três personalidades que tiveram um papel marcante na Fundação. Assim, são designados como Bolsa José Manuel de Mello – Empreendedorismo, Bolsa Jorge de Mello – Indústria e Inovação e Bolsa Amélia de Mello – Inovação Social.

Estas Bolsas vão distinguir projetos de investigação que procuram transformações reais, apoiando investigadores que desenvolvem a sua atividade em Portugal, quer estejam ou não integrados em universidades. As Bolsas serão lançadas anualmente, uma por ano, e a primeira é já em 2024.

Bolsa José Manuel de Mello – Empreendedorismo

Em parceria com o BCSD Portugal, a Fundação Amélia de Mello lança a primeira das três Bolsas de investigação. A Bolsa José Manuel de Mello – Empreendedorismo vai apoiar projetos de investigação no domínio da sustentabilidade, com potencial para o cumprimento dos objetivos do País para a descarbonização.

Os temas dos projetos a concurso devem ajudar a dar resposta à transição energética e à neutralidade carbónica e podem estar relacionados com soluções para melhorar a eficiência energética, a promoção de uma gestão eficiente da água e do solo, a adoção de princípios de economia circular, o consumo sustentável, a contribuição para captura de carbono, entre outros.

Esta edição da Bolsa pretende distinguir projetos que contribuam para o desenvolvimento de soluções que poderão ser aplicadas em três anos. As candidaturas decorrem até dia 30 de abril e podem ser feitas no site da Fundação Amélia de Mello, onde pode ser consultado, também, o regulamento.