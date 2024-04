Os democratas-cristãos José Manuel Rodrigues e Lídia Albornoz vão disputar a liderança do CDS-PP/Madeira no XIX Congresso Regional do partido, que decorre em 13 e 14 de abril, foi esta segunda-feira anunciado.

O prazo legal para entrega de moções de estratégia global e setorial e propostas de alteração dos estatutos terminou no domingo, segundo informação da estrutura partidária.

José Manuel Rodrigues, presidente da Assembleia Legislativa da Madeira na legislatura que agora termina (o arquipélago vai a eleições em maio), foi líder regional do CDS-PP entre 1997 e 2015, e é o principal subscritor da moção intitulada “Em nome do futuro”.

Lídia Albornoz é a presidente da concelhia do partido no concelho de Santa Cruz e defende a moção com o título “Decidir o presente, preparar o futuro”.

No CDS-PP/Madeira também deram entrada cinco moções de estratégia setorial.

Sara Madalena e Maurício Rodrigues apresentaram “Um novo começo — unir, pacificar, comunicar” e Marco Pires duas propostas: “Estratégia para o mar” e “Comunicação e reestruturação do CDS”.

Ana Cristina Monteiro é a proponente da moção “Núcleo das Comunidades do CDS” e a candidata à liderança Lídia Albornoz, juntamente com Lívio Melim, entregou um documento com o tema “Mais militância, mais partido”.

No congresso eletivo, os centristas madeirenses vão escolher o sucessor de Rui Barreto, que lidera a estrutura partidária desde 2018 e desempenhou o cargo de secretário regional da Economia nos dois últimos executivos, formados por PSD e CDS-PP.

Os dois partidos fizeram uma coligação após as eleições regionais de 2019, em que os sociais-democratas perderam a maioria absoluta. Nas legislativas madeirenses de setembro de 2023, concorreram juntos e venceram, mas falharam a maioria absoluta por um mandato, pelo que o PSD negociou um entendimento parlamentar com a deputada única do PAN.

Na sequência da crise política provocada pela investigação judicial em que o presidente do executivo madeirense, o social-democrata Miguel Albuquerque, foi constituído arguido — e que levou à sua demissão e à queda do Governo Regional —, o PSD rompeu a coligação com o CDS-PP e anunciou que pretendia ir sozinho a eleições.

Na semana passada, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dissolveu a Assembleia Legislativa da Madeira e convocou legislativas regionais para 26 de maio, às quais o CDS-PP se apresentará com um novo líder.