Gonçalo da Câmara Pereira, líder do Partido Popular Monárquico (PPM), que faz parte da Aliança Democrática (juntamente com PSD e CDS-PP), que venceu as eleições legislativas de 10 de março, diz não ter sido convidado para a tomada de posse do novo Governo. A cerimónia realizou-se esta terça-feira à tarde no Palácio da Ajuda, em Lisboa.

“Não fui convidado, devem ter-se esquecido. O protocolo deve ter-se esquecido, mas sem stress. Não há problema. Não estou minimamente preocupado, estou mais preocupado com o país“, afirma, em declarações à Renascença.

Questionado, pela mesma rádio, sobre se confia nas soluções e escolhas para o Governo liderado por Luís Montenegro, Gonçalo da Câmara Pereira começa por lembrar que pediu aos eleitores que “apostassem”. “Espero bem que eles cumpram, depois, as suas obrigações, que é cumprir o programa. Vamos lá ver”, acrescenta o líder do PPM.

Luís Montenegro tomou posse como primeiro-ministro, bem como os 17 nomes que elegeu para fazerem parte do XXIV Governo Constitucional, esta terça-feira. Gonçalo da Câmara Pereira, líder de um dos partidos da coligação AD, assistiu ao momento em casa, ao contrário de Nuno Melo, líder do CDS-PP, que agora também é ministro da Defesa.