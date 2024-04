Um suspeito com 12 anos foi detido pelas autoridades depois de um ataque, com arma de fogo, numa escola primária em Vantaa, na Finlândia. No incidente, que terá causado pelo menos três feridos, “apenas estão envolvidos menores de idade“, acrescenta a polícia, indicando desde logo que o autor do ataque também era uma criança ou jovem.

“Há feridos no tiroteio. O suspeito está sob custódia policial”, informou a polícia, que foi enviada para o local cerca das 9h00 locais (7h00 em Lisboa).

A polícia tinha pedido aos residentes que fiquem em casa e não abram a porta a estranhos. Mais tarde, o diretor da escola disse à Reuters que “o perigo imediato já acabou”.

Esta é uma escola que fica a norte de Helsínquia e que é frequentada por cerca de 800 alunos.