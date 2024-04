Sebastian Vettel deixou a Fórmula 1 em 2022 e depois de duas temporadas na Aston Martin que colocaram um ponto final numa carreira que passou pela Sauber, pela Red Bull e pela Ferrari e que incluiu um tetracampeonato mundial. Dois anos depois, porém, o piloto alemão fez questão de deixar claro que o ponto final poderá ter sido apenas um ponto e vírgula.

Numa entrevista à Sky News, Vettel reconheceu que “tem saudades da competição” e de “partes da Fórmula 1”, confirmando que mantém o contacto com Toto Wolff, team principal da Mercedes que considera “um bom amigo”. “Tenho saudades da adrenalina, da velocidade, da competição. Continuo a falar com o Toto. Não sei se isso qualifica como ‘falar com a Mercedes’, mas temos falado de várias coisas”, explicou o piloto alemão.

“Continuo a falar com várias pessoas porque as conheço, mas não são conversas muito específicas. Claro que voltar passa pela minha cabeça, claro que penso no assunto. Mas não estou sempre a pensar nisso. Tenho três filhos em casa, tenho sempre dias ocupados, penso noutras coisas, tenho outras ideias. Planeio outras coisas para o futuro. Falo com outros team principals e não é só sobre a Fórmula 1. Existem algumas ideias, mas nada concreto, neste momento”, acrescentou Vettel, deixando claro que o cenário de um regresso à grelha não está fora de questão.

O piloto de 36 anos testou recentemente um carro da Porsche e também foi associado a uma eventual presença nas 24 horas de Le Mans, algo que não confirmou. “Talvez, ainda não sei. Tenho estado a fazer testes, tinha curiosidade. Queria perceber a sensação, até porque é óbvio que é uma modalidade diferente. Continua a ser automobilismo, mas é um carro diferente, uma modalidade diferente. Estou tentado e não estou, ao mesmo tempo. Até porque também estou a olhar para outras coisas e existem várias coisas que me interessam para lá do desporto automóvel”, atirou.

A ideia de que Sebastian Vettel pode voltar à Fórmula 1 através da Mercedes prende-se com a saída de Lewis Hamilton, que vai transferir-se para a Ferrari já em 2025. O lugar do britânico ainda não foi atribuído, mas tem sido essencialmente associado a Kimi Antonelli, prodígio de 17 anos que está atualmente com a Prema na Fórmula 2, Fernando Alonso, ainda na Aston Martin, e até Carlos Sainz, que está na Ferrari. O preferido de Toto Wolff, como se sabe, é outro: Max Verstappen, o atual tricampeão mundial que está com uma relação tensa com o team principal Christian Horner e que pode olhar com bons olhos para uma mudança de ares.