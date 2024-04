Os sindicatos em greve no grupo EDP decidiram recorrer aos tribunais contra o “comportamento inqualificável” da empresa, que acusam de recusar que trabalhadores designados à prestação dos serviços mínimos na Direção Gestão e Operação Sistema (DGOS) acedam aos postos.

Num comunicado divulgado esta quinta-feira, o Sindicato Nacional da Indústria e da Energia (Sindel) disse que as estruturas sindicais “denunciam o comportamento inqualificável de uma das empresas do grupo EDP na greve que está em curso desde as 00h00 horas do dia 01 de abril de 2024 e até às 24h00 do dia 30 de abril de 2024″.

De acordo com o Sindel, “ao abrigo de um direito legalmente previsto, para a referida greve, os sindicatos designaram os trabalhadores que ficariam afetos à prestação dos serviços mínimos na DGOS (Direção Gestão e Operação Sistema) onde é feita a gestão da distribuição elétrica”.

No entanto, disse o sindicato, a empresa “recusou a trabalhadores designados à prestação dos serviços mínimos na DGOS de acederem aos postos e poderem realizar serviços mínimos”, garantindo que os considerou “como ausentes em greve, de forma a não lhes pagar a retribuição e assim coagir os trabalhadores e perturbar a greve”.

“Perante isto, os sindicatos decidiram recorrer aos tribunais com providências cautelares para a reposição da legalidade e até lá fica suspensa a designação de trabalhadores afetos à prestação dos serviços mínimos na DGOS”, indicaram.

Na mesma nota, os sindicatos recusaram “qualquer responsabilidade pelas eventuais falhas que possa ocorrer na DGOS e que coloque em causa a prestação dos serviços mínimos a entidades como hospitais, INEM, instituições de ordem pública e outros”.

Contactada pela Lusa, a E-Redes (antiga EDP Distribuição) disse que “alguns dos trabalhadores que prestam serviço nos centros de despacho das redes de distribuição de eletricidade geridos pela E-Redes têm aderido à greve convocada pelos sindicatos”.

Segundo a empresa, “tais centros, dada a sua natureza crítica, estão abrangidos por serviços mínimos, nos termos decretados pelo Ministério do Trabalho”, assegurando que “tem vindo a gerir esta situação no cumprimento do enquadramento legal em vigor”.